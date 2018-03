Messaggi Android 3 0 abbandona il supporto a KitKat e prepara alcune novità

WHATSAPP/ Su Android 68 minuti per cancellare i Messaggi. In arrivo il blocco delle registrazioni audio : WHATSAPP: su Android si passerà da 7 a 68 minuti per eliminare un messaggio non ancora visualizzato. In arrivo anche la registrazione degli audiomessaggi senza mani.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:22:00 GMT)

Messaggi Android aggiunge il supporto alle chat anche in Italia : Il supporto alle chat su Messaggi Android arriva anche il Italia, anche se al momento non sembra sia utilizzabile. La novità dovrebbe preludere a un maggior utilizzo degli RCS anche nel nostro Paese. L'articolo Messaggi Android aggiunge il supporto alle chat anche in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rimedio veloce ai problemi di batteria per Asus ZenFone 3 : occhio a Messaggi Android : Da alcuni giorni a questa parte sono aumentate improvvisamente le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano un calo di batteria con il proprio Asus ZenFone 3. Inevitabilmente, il trend è stato imputato al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, considerando il fatto che le tempistiche più o meno coincidono, ma come sempre avviene in questi casi è necessario andare più a fondo per cercare di capire le reali causa che ...

Messaggi Android introduce il supporto RCS per gli smartphone dual SIM : Qualche mese fa, tramite il teardown di un aggiornamento di Messaggi Android, si era scoperto che in un prossimo futuro avrebbe probabilmente introdotto il supporto RCS per gli smartphone dual SIM. Adesso finalmente quelle supposizioni stanno trovando concreta realizzazione, per la gioia dei possessori di smartphone dual SIM. L'articolo Messaggi Android introduce il supporto RCS per gli smartphone dual SIM è stato pubblicato per la prima volta ...

Google sta testando nuove funzioni per Messaggi Android : SMS via Wi-Fi e invio di foto di alta qualità : Alcuni utenti hanno notato la comparsa di un upgrade che porta interessanti nuove funzioni smart all'interno dell'app Messaggi Android. Tra le nuove feature ci sono l'invio di SMS via Wi-Fi, la condivisione di foto di alta qualità e la possibilità di vedere quando i propri contatti stiano scrivendo un Messaggio. L'articolo Google sta testando nuove funzioni per Messaggi Android: SMS via Wi-Fi e invio di foto di alta qualità è stato pubblicato ...

Messaggi Android si prepara a lanciare un’interfaccia Web con funzioni di chat avanzate : Anche Messaggi Android si aggiorna senza novità significative, ma nel codice anticipa l'arrivo di un'interfaccia web in stile Google Allo, con funzioni evolute di chat e una piattaforma di acquisti e pagamenti. L'articolo Messaggi Android si prepara a lanciare un’interfaccia Web con funzioni di chat avanzate è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Messaggi Android ora supporta le Smart Reply - ma non ancora in Italia : Messaggi Android, l'app di Google per l'invio e la ricezione di SMS e MMS, da oggi può contare su una nuova funzionalità Smart targata Google, già vista con altre applicazioni come Google Allo e Gboard. L'articolo Messaggi Android ora supporta le Smart Reply, ma non ancora in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone : La strada per la diffusione del protocollo RCS (Rich Communication Services) è ora in discesa per Google, dopo che un'altra grande azienda è entrata a far parte del suo team. Google quindi ora può contare anche su Huawei, un colosso che fa registrare enormi quantità di smartphone venduti ogni anno e che opera in un vastissimo numero di mercati a livello mondiale. L'articolo Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone è stato ...

Recuperare Messaggi WhatsApp Cancellati Android Gratis : WhatsApp: ecco l’app per Recuperare i Messaggi Cancellati dagli amici. WhatsApp, cancelli i Messaggi? WhatsRemoved li recupera Recuperare Messaggi WhatsApp Cancellati: come fare con WhatsRemoved Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati al mondo per restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in modo totalmente gratuito. Oggi in particolare voglio spiegarti come […]

Google e i sondaggi in-app : i rilevamenti raggiungono anche Messaggi Android : Google vuole portare i sondaggi in-app anche su altre app proprie e su vari smartphone dopo la prima comparsa sui Google Pixel 2 XL L'articolo Google e i sondaggi in-app: i rilevamenti raggiungono anche Messaggi Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.