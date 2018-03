Merkel incassa la fiducia del Bundestag. Finalmente il suo quarto governo può cominciare : Angela Merkel ha incassato la fiducia del Bundestag, che l'ha rieletta alla guida del Paese. Si può aprire così il quarto mandato della cancelliera. Merkel guiderà una nuova edizione della Grosse Koalition fra Unione (Cdu-Csu) e Spd.Per la prima volta Angela si è fatta accompagnare al Bundestag dal marito, Joachim Sauer. Nelle tre precedenti occasioni il marito non si era recato in Parlamento perché impegnato ...