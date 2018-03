Mercedes-Benz - Investimento da 100 milioni per la fabbrica di batterie in Thailandia

Tedesche premium - Mercedes-Benz in vetta anche a febbraio : La Mercedes-Benz continua a macinare record commerciali, mentre la BMW tiene il passo e l'Audi non riesce ad accorciare le distanze dalla sue due connazionali. questo il quadro che emerge dai dati di vendita del mese di febbraio pubblicati negli ultimi giorni dalle tre Case Tedesche, da anni alle prese con una continua corsa verso la vetta del loro segmento di riferimento.Nuovo record per la Stella. La Mercedes-Benz, grazie al lancio di nuovi ...

Mercedes-Benz EQC - L'elettrica torna sulla neve : Il 2019 sarà un anno di svolta per la Mercedes-Benz. Dopo aver lanciato un'offensiva ibrida per creare una sorta di anello di congiunzione tra le auto con motore a combustione interna e le future elettriche, la Casa di Stoccarda si sta preparando per portare nelle concessionarie di tutto il mondo il suo primo modello full electric di grande produzione. Il prossimo anno, infatti, arriverà sul mercato la EQC, una Suv a zero emissioni che, dopo il ...

Mercedes-Benz - Una nuova wallbox per ricaricare a casa : La Mercedes-Benz ha presentato una wallbox di nuova generazione che rende la ricarica di ibridi plug-in ed elettriche più facile e rapida: ha una potenza di 22 kW e permette di gestire varie funzioni dallo smartphone. Riguardo ai tempi di ricarica, si deve tener conto che le nuove ibride plug-in di terza generazione di Stoccarda sono progettate per la ricarica a 7,2 kW: ciò significa che unauto di questo tipo può essere caricata fino a quattro ...

Mercedes-Benz Italia - La Classe A a fine carriera fa risparmiare 7.000 euro : La Mercedes-Benz Italia lancia loperazione Instant Classic: cinquemila unità della vecchia Classe A, chieste espressamente alla casa-madre di Stoccarda, nellallestimento 180 D Sport, il preferito dai clienti del nostro Paese, sono in vendita nelle concessionarie al prezzo di circa 25 mila euro. Cioè 7 mila euro in meno del prezzo di listino del nuovo modello, con la stessa motorizzazione e allestimento. Lo ha detto oggi al Salone di Ginevra il ...

Mercedes-Benz - al via gli ordini della nuova Classe A : Sono partiti gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe A la vettura più giovane, tecnologica e sportiva della Casa di Stoccarda con prezzi a partire da 29.900 euro. La nuova Classe A ridefinisce il lusso in chiave moderna...

Mercedes-Benz - Al volante della nuova CLS 400d : Non mi è mai piaciuto dormire in macchina. Lho sempre considerata una grande perdita di tempo. Molto meglio godersi il viaggio fino in fondo, quando si finisce sul sedile del passeggero. Di solito guardo fuori dal finestrino, soprattutto se sono in un posto nuovo. Oppure curioso qua e là, tra i comandi della plancia, per conoscere tutti i segreti dellauto su cui mi trovo. Una Mercedes-Benz CLS. Silenziosa, non noiosa. Qui, però, mi sono dovuto ...

Mercedes-Benz Classe A - Si potrà condividere con il car sharing tra privati : La Mercedes amplia i servizi dedicati alla nuova Classe A attraverso due inedite proposte. La prima riguarda la possibilità di condividere la compatta con amici e familiari, mentre la seconda è rappresentata da una chiave digitale. Come funziona il car sharing privato. Loperazione sarà possibile grazie a una funzionalità specifica integrata nellapplicazione Mercedes me. Nel dettaglio, il proprietario del veicolo impiegherà ...

Daimler e Baic investono 1 - 5 mld di euro in stabilimento Mercedes-Benz in Cina : La tedesca Daimler e la cinese Baic investiranno , tramite la loro joint venture Beijing Benz Automotive, 1,5 miliardi di euro in una fabbrica di veicoli Mercedes-Benz in Cina. Lo rende noto Daimler ...

Mercedes-Benz - Nuove immagini della AMG GT4 : La Mercedes-Benz continua a tenere viva l'attenzione sulla AMG GT4 in attesa del suo debutto al Salone di Ginevra. Quelli che vi proponiamo sono i nuovi teaser della berlina sportiva, già presentata nei giorni scorsi in alcune foto spia ufficiali.Carrozzeria a nudo, alettone compreso. La pellicola applicata alla carrozzeria di questo esemplare è decisamente vivace e aggressiva, ma va di pari passo con le scelte che l'AMG ha fatto per questo ...

Mercedes-Benz - la nuova serie speciale della Classe B ha un tocco di Tech : Una serie speciale che aggiunge alla Classe B, amatissima monovolume bestseller da un milione di pezzi in 13 anni in tutto il mondo (oltre 127mila venduti solo in Italia), un tocco decisamente Tech. Mercedes-Benz ha lanciato la nuova Classe B Tech, un’edizione limitata della vettura che arricchisce i tre allestimenti tradizionali della gamma tedesca (Executive, Sport e Premium), di tanta tecnologia. A partire da 24.640 euro per la versione B160 ...

Mercedes-Benz - Nel rapporto annuale - i rischi dell'elettrificazione : Dalla Daimler, e in particolare dalla Mercedes, arriva un allarme riguardo allelettrificazione ormai in atto: il calo della domanda di auto diesel e il passaggio alle auto a batterie potrebbero rendere necessario sostenere la propria base di fornitori di componenti. Le case automobilistiche devono affrontare un maggiore controllo legale e normativo sui livelli di inquinamento prodotti dai loro veicoli dopo il dieselgate esploso nel 2015. Per ...

Mercedes-Benz Classe C - Il restyling debutta a Ginevra : La Classe C si aggiorna e la Mercedes-Benz per il debuto del restyling ha scelto il Salone di Ginevra, dove saranno esposte sia la berlina che la wagon. Le novità sono esteticamente molto discrete, con nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori a Led che mantengono le proporzioni attuali, ma adottano nuovi elementi interni. Allo stesso tempo sono previsti aggiornamenti degli allestimenti, delle finiture e dell'infotainment, ...

Mercedes Benz 2018 - presentata la campagna #WeWonder : ecco i testimonial - FOTO - : ... curatrice di mostre e attivista Kimberly Drew, la modella Slick Woods e la cantante Solange Knowles, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno globale di Mercedes-Benz nel mondo della moda. ...

Mercedes-Benz cita il Dalai Lama in un post e fa arrabbiare la Cina : Mercedes-Benz, celebre casa automobilistica di proprietà del gruppo Daimler ha dovuto scusarsi con le autorità cinesi dopo una gaffe social. Ma per quale motivo? Per scoprirlo bisogna tornare indietro...