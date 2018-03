Medico del Sud si cura al Nord per un tumore al rene | “Volevano asportarlo”

Palermo : truffa ai danni del Policlinico - misura cautelare per un Medico : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - Con l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'Università e del Policlinico di Palermo, il gip del Tribunale ha emesso una misura cautelare eseguita dai carabinieri del locale Nas nei confronti di un medico. Dopo "articolate indagini svolte nei confronti di un docente u

Palermo : truffa ai danni del Policlinico - misura cautelare per un Medico : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Con l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Università e del Policlinico di Palermo, il gip del Tribunale ha emesso una misura cautelare eseguita dai carabinieri del locale Nas nei confronti di un medico. Dopo “articolate indagini svolte nei confronti di un docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi del capoluogo siciliano e di un medico ...

Ti è successo più di 12 volte nell’ultimo mese? Non perdere tempo. Chiama subito il tuo Medico e fatti visitare. È il classico sintomo silenzioso di quella malattia grave delle ovaie e non devi aspettare oltre : Quattro donne su cinque non conoscono i sintomi silenziosi del cancro alle ovaie, è quanto rivela una recente ricerca scientifica riportata dal Sun. Mentre ormai quasi tutte conoscono i segnali preoccupanti del cancro al seno e sanno che è importante controllarsi periodicamente, il cancro alle ovaie resta ancora molto “misterioso”. Eppure ogni anno sono 7.000 le donne alle quali viene fatta la diagnosi di cancro alle ovaie e il dato, purtroppo, ...

Sono comparse all’improvviso - ti provocano un forte prurito e non sai che pensare. Se una parte del corpo si è riempita di bollicine di questo tipo - chiama subito il Medico e fissa un appuntamento. Il problema potrebbe essere serio davvero : “La mia pelle diventa rossa e gonfia”, il conduttore dell’amato Daily Show per parlare di una problematica molto più comune di quel che si creda. “Ne Sono dipendente, ma Sono anche allergico”. A parlare è Trevor Noah che, in un’intervista a Us Weekly, ha fatto sapere cosa gli accade quando assume zucchero. Lui stesso ha fatto sapere di essere dipendente dallo zucchero ma anche di esserne allergico. Lo ha scoperto con la reazione della sua pelle ...

Morte Astori - un Medico dello sport lancia l'allarme : "Si giocano troppe partite" : Tanti club italiani, stranieri, personaggi del mondo del calcio, politico, dello sport e non hanno mandato alla famiglia messaggi di cordoglio per la grave perdita. Astori , come tutti gli sportivi, ...

Tragedia Astori : le ipotesi del Medico sportivo : L’Italia ha “un protocollo eccezionale di controlli sanitari” nel calcio. Lo dice all’Adnkronos il Professor Ernesto Alicicco, storico medico sportivo della Roma in merito al decesso del capitano della Fiorentina Davide Astori. “I controlli che si fanno ai professionisti, si fanno ogni sei mesi e non scappa mai nulla. Aspetto di vedere quello che dirà l’autopsia. Sono curioso da un punto di vista scientifico ...

Neymar fuori per 3 mesi : il Medico del Brasile fa tremare la Selecao : “Per Neymar serviranno 2-3 mesi per il recupero”. Il medico della Nazionale brasiliana spaventa il Psg ma anche tutto il Brasile nel commentare le condizioni del fenomeno ex Barca. “E’ una frattura significativa di un osso nel mezzo del piede”, ha detto Lasmar a Tv “Globo”. Adesso dunque il Psg dovrà tentare l’impresa contro il Real Madrid senza il suo asso e dovrà anche farne a meno per il resto della stagione. Per quanto ...

M5S - Roventini ministro del Tesoro e il preside Giuliano all'Istruzione Per la Sanità il Medico Bertolazzi : Di Maio svela gli ultimi nomi dei ministri di un suo ipotetico governo: sono il professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Andrea Roventini per l'Economia, Salvatore Giuliano per l'Istruzione e Armando Bertolazzi per la Sanità. 'Questi non sono miei ministri, sono persone che sono patrimonio di tutti, che ci hanno messo la faccia senza ...

“Sei in ritardo - niente visita”. L’assurdo rifiuto del Medico - poi la tragedia : la bambina - soli 5 anni - arriva con la mamma all’appuntamento. Ma la dottoressa - impassibile - la rimanda a casa. La storia - purtroppo - è finita così : Un appuntamento al quale era arrivata in ritardo, troppo per la dottoressa che si era imposta un rigida regola: se un paziente arriva oltre dieci minuti dopo l’orario previsto, non sarà visitato. Una norma che il medico ha deciso di far valere anche nei confronti di una giovanissima paziente di soli cinque anni, rispedita a casa perché non abbastanza puntuale. Poco dopo, però, ecco che la piccola ha iniziato improvvisamente a ...

San Cesario di Nazianzo/ Santo del giorno - il 25 febbraio si celebra l'autorevolissimo Medico di corte : San Cesario di Nazianzo, Santo del giorno: il 25 febbraio si celebra l'autorevolissimo medico di corte di cui sappiamo qualcosa grazie all'elogio funebre scritto dal fratello Gregorio.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 00:52:00 GMT)