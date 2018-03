Mediaset saluta Stephen Hawking con una programmazione speciale

“L’hai visto?!”. Caos a Mediaset - è successo in diretta negli ultimi minuti di Isola. Alessia Marcuzzi saluta il pubblico e - mentre la regia inquadra lo studio - vanno in onda queste immagini (pesanti). Tutti a bocca aperta. È sicuro - la storia non finisce qui. Son dolori veri : “Abbiamo appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli’” inizia così il comunicato emesso da Magnolia la società che produce il reality L’Isola dei Famosi. Non poteva certo ...