Maurizio Sarri | la risposta dell' attrice spagnola | ' Anche io posso mandarti a fare in

Maurizio Sarri : ma cosa combini? Video : Al termine della partita di San Siro, dove si sono scontrate nel posticipo #Inter e Napoli, l'allenatore azzurro #Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa si è reso protagonista di un'uscita infelice. Purtroppo, quello del tecnico partenopeo, non è stato un atteggiamento del tutto nuovo. Infatti, nel gennaio del 2016, sempre al termine di una partita contro l'Inter ma valida per la Coppa Italia, aveva presumibilmente definito l'allora ...

Maurizio Sarri : altro che rispettosa - la sua frase è più che sessista. Ecco perché : Piccola premessa lessicale: la parola “sessista” non piace neanche a me, e sì, certe volte è usata anche a sproposito. Si potrebbe usare tranquillamente la sua traduzione, ovvero “che discrimina in base al genere”. Sessista, insomma, è qualunque affermazione, comportamento, norma, decisione che opera una discriminazione perché una persona è donna. Oppure, anche, uomo (non si riferisce dunque solo alle donne, bene ...

Maurizio Sarri - la risposta alla giornalista fa discutere : 'Sei donna - non ti mando a fare in c...' : "Sono troppo dura se dico che questa sera il discorso scudetto si è compromesso?". "Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in c…". Post partita di San Siro, dopo il pareggio per 0-0 tra Inter ...

Maurizio Sarri - portatore sano di sottocultura sessista : Prima aveva interrotto l’intervista con Mediaset Premium, tagliando i tempi previsti dalla Lega per le dichiarazioni alle tv nazionali nel dopopartita. Poi Maurizio Sarri, tecnico del Napoli verace e impulsivo, lo conosciamo bene, non ha perso l’occasione per costruire l’ennesimo teatrino sessista in un ambiente dove certo di sessismo non ne manca. Una cronista gli ha fatto la seguente, sensatissima domanda: “Sono troppo dura se dico che questa ...

La risposta sessista di Maurizio Sarri alla giornalista : "Sei donna e sei carina e non ti mando a fare in culo per questo" : Maurizio Sarri perde punti e anche lo stile. Dopo il pareggio in trasferta contro l'Inter, l'allenatore del Napoli prima lascia stizzito l'intervista di Mediaset Premium e poi, in conferenza stampa, replica con una battuta sessista alla domanda di una giornalista. "Mister, sono troppo duro se dico che questa sera lo scudetto è compromesso", ha chiesto l'inviata della tv partenopea Canale 21 Titti Improta. Sarri è rimasto in ...

