Matteo Salvini | ecco qual è il suo incubo peggiore | la rivelazione di Claudio Martelli

Matteo Salvini - l'addio a Strasburgo e il suo ultimo clamoroso vaffa : il selfie con Farage : Un addio brutale a Strasburgo e all'Europarlamento: Matteo Salvini sceglie la beffa finale per il suo ultimo giorno da eurodeputato della Lega. Un bel selfie con il papà della Brexit , l'ex leader ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - via libera : il leghista tratterà con Di Maio : Ore di tensione, il rischio della rottura. Poi Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , riuniti nel primo faccia a faccia post-voto a Palazzo Grazioli, trovano l'accordo: pieno mandato a ...

Vertice notturno del centrodestra a palazzo Grazioli. A Matteo Salvini il mandato di trattare per le presidenze delle Camere : Al momento della torta di mele, Giorgia Meloni si rivolge a Matteo Salvini e dice: "Matteo, perché non lo fai tu il presidente del Senato?". Al termine di una giornata di tensione, segnata dalla conferenza stampa del numero uno leghista a Strasburgo in cui è stata ribadita la linea anti-Ue del Carroccio, i tre leader del centrodestra si incontrano a palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, per la prima volta dopo il ...

Matteo Salvini - così il leghista sta per mangiarsi Berlusconi : il suo piano : Nel 1993, mentre Berlusconi progettava la propria creatura politica, Salvini era ventenne, teneva in tasca un diploma di liceo classico fresco di stampa e aveva come massima ambizione una vittoria al ...

Matteo Salvini difende la sua claque al Parlamento Europeo e attacca i giornalisti : "Se non vi sono piaciute le elezioni - andatevene" : Accolto nella sala stampa del Parlamento Europeo dall'applauso di alcuni sostenitori, tra cui europarlamentari del gruppo di estrema destra Enf, Salvini risponde polemicamente ai rimbrotti dei giornalisti presenti che protestano per la violazione delle regole che impediscono di applaudire (per evitare di trasformare le conferenze stampa in comizi): "Se a qualcuno non piace il risultato elettorale può andarsene, vedo che a sinistra ...

Matteo Salvini : 'Governo Lega-M5s? Di sicuro mai con il Pd' : Governo Lega-M5s ? Di sicuro non con il Pd : 'Spero di guidare il Paese stando al nostro programma, senza fare inciuci, mai nella vita governerò con Matteo Renzi ', tuona da Strasburgo Matteo Salvini .

Matteo Salvini - la mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...