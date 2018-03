Matteo Salvini apre al M5S per il governo ma Silvio Berlusconi lo gela

Telefonata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Il leader della Lega Matteo Salvini, a quanto si apprende, ha telefonato al capo politico M5S Luigi Di Maio.La Telefonata, annunciata oggi da Salvini per trovare un accordo sulla presidenza delle Camere, è avvenuta nel tardi pomeriggio.

Matteo Salvini - il sospetto : perché dice no al Pd. Piano perfetto per fregare Di Maio e Berlusconi : E vuole pure una maggioranza solida e 'politica'. Obiettivo, questo, forse impossibile nel contesto attuale. Le prospettive sono poche: governo di tutti , cosa che non piace al Carroccio, usando un ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini / “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze… : Elisa Isoardi e Matteo Salvini, le dichiarazioni della conduttrice tra le pagine del settimanale Oggi: “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze dicono...(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:04:00 GMT)

“Ho deciso - lo faccio per Matteo”. La scelta di Elisa Isoardi che spiazza i fan. Le parole della giornalista sul futuro suo e di Salvini - già al centro delle discussioni sui social : Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell’esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c’è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una donna deve fare così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...

Augusto Minzolini suggerisce la via a Matteo Salvini : 'Perché gli conviene fare il presidente del Senato' : A suggerire la via a Matteo Salvini ci pensa Augusto Minzolini . Dopo un battibecco con Daniela Santanchè a L'Aria che tira , spiega: 'Che ci sia qualcosa tra Lega e M5s non lo ho detto io, lo ha ...

Silvio Berlusconi gela Matteo Salvini e i retroscena di stampa : 'Ho aperto al M5s per cacciarli via' : Pochi secondi dopo l'apertura di Matteo Salvini al M5s, arrivano le parole - nettissime - di Silvio Berlusconi , che secondo alcuni retroscena di stampa circolati in giornata sarebbe stato pronto ...

Daniela Santanchè punge Matteo Salvini : 'Vuole essere un leader? Non deve fare solo gli interessi della Lega' : Del vertice che si è tenuto ad Arcore martedì sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , ne parla Daniela Santanchè . La pitonessa, eletta con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni , nega i ...

Matteo Salvini : "Le sanzioni alla Russia sono una follia. Non ci sono prove sulla spy story" : "Nel 2018 non si va in giro ad avvelenare le persone, ma non penso ci siano governi che amano avvelenare le persone in giro per il mondo. Se ci sono prove concrete ne riparliamo, non mi fermo a commentare dubbi o supposizioni. Continuo invece a pensare che le sanzioni alla Russia siano una follia economica, geopolitica e commerciale". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando, nel corso dell'incontro con i ...

Matteo Salvini - ecco qual è il suo incubo peggiore : la rivelazione di Claudio Martelli : I tempi per vedere un governo sostenuto da una maggioranza stabile potrebbero dilatarsi di parecchio. L'ex ministro socialista Carlo Martelli ne è praticamente certo, considerando quanto le posizioni ...

Centrodestra - Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle presidenze : Nella riunione a Palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno confermato la leadership del segretario della Lega.

Matteo Salvini - l'addio a Strasburgo e il suo ultimo clamoroso vaffa : il selfie con Farage : Un addio brutale a Strasburgo e all'Europarlamento: Matteo Salvini sceglie la beffa finale per il suo ultimo giorno da eurodeputato della Lega. Un bel selfie con il papà della Brexit , l'ex leader ...

Centrodestra - mandato a Matteo Salvini : tratterà sulla presidenza delle Camere : La decisione al termine dell’incontro che si è tenuto a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, il leader della Lega e la presidente di Fdi Giorgia Meloni

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - via libera : il leghista tratterà con Di Maio : Ore di tensione, il rischio della rottura. Poi Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , riuniti nel primo faccia a faccia post-voto a Palazzo Grazioli, trovano l'accordo: pieno mandato a ...