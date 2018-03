allmusicnews

: Martina Sivilli in Radio con il primo singolo “Frammenti” - pest_vamonos : Martina Sivilli in Radio con il primo singolo “Frammenti” - AllMusicNews3 : Martina Sivilli in Radio con il primo singolo “Frammenti” -

(Di mercoledì 14 marzo 2018)incon il“Frammenti” Ecco in“Frammenti”, ildella giovane artista pugliese, prodotto da Luca Venturi per la On The Set (Milano), arrangiato da Franco Muggeo, in streaming e digital download, il videoclip diretto da Marco D’Andragora, è stato girato ad Amsterdam. Frammenti, scritta da B. Montecucco e A. Santonocito, così la descrive: ” è una canzone che oggi più che mai mi appartiene, poiché in essa si cela il ricordo di una storia d’amore finita. Questa storia però non ha un lieto fine e ciò che ne resta oggi sono solo frammenti; nostalgia e malinconia è tutto quello che sento!” Di recenteè stata selezionata tra le migliori artiste per la sfida di Amici 17. Rudy Zerbi si è congratulato con la giovane cantante esaltandone il ...