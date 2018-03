Martina lascia il ministero Ok del Pd all' esecutivo di scopo

Salvini : «Un governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» E Martina lascia il governo per il partito : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche. «Noi non autosufficienti»

Renzi lascia ma attacca - Martina reggente compatta il Pd - per ora - : Roma, 12 mar. , askanews, Il dopo Renzi del Pd parte con un Renzi che 'si dimette ma non molla', un Martina che come 'reggente' ricompatta , per il momento, il partito e il congresso con le primarie ...

Renzi lascia ma attacca - Martina reggente compatta Pd - per ora - : Roma, 12 mar. , askanews, Il dopo Renzi del Pd parte con un Renzi che 'si dimette ma non molla', un Martina che come 'reggente' ricompatta , per il momento, il partito e il congresso con le primarie ...

PATRICK RAY PUGLIESE E Martina PASCUTTI SI SONO LASCIATI/ L'ex GF : "La mia nuova fidanzata è bellissima!" : PATRICK Ray PUGLIESE, ex concorrente di due edizioni del Grande Fratello, presenterà la nuova fidanzata durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:32:00 GMT)