Marotta Figc un sogno ma per il futuro

Marotta : 'Presidenza FIGC? Un sogno - ma resto alla Juve. Il Var deve restare' : Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta , ha parlato ai microfoni di Premium Sport per presentare la sfida che vedrà i bianconeri affrontare l'Atalanta nel recupero della gara rinviata per neve e valida per 26esima giornata di campionato. RINNOVO - 'Rinnovo? Siamo un gruppo di ...

Figc - idea Marotta come presidente : Sono mesi caldi e decisivi per quanto riguarda la politica del calcio. Dopo che le elezioni Figc dello scorso gennaio non sono riuscite a produrre un presidente, il Coni ha deciso di commissionare la Federazione, così come la Lega di Serie A. Per il ...

Elezioni Figc - le reazioni di Marotta - Cairo - De Laurentiis e Ferrero : “una pagliacciata” : Elezioni Figc, un’altra giornata nera per il calcio italiano. Oggi si sarebbe dovuto eleggere il nuovo presidente della Figc ma dopo 4 votazioni nulle si è giunti al commissariamento. Nessuno tra Tommasi, Gravina e Sibilia ha raggiunto la maggioranza. Vediamo dunque le reazioni di alcuni esponenti della Serie A presenti all’Assemblea, si parte da Marotta: “Avete visto come è finita la giornata. Questo è un epilogo che dimostra ...

Lega Serie A - Marotta e Cairo nella commissione per la candidatura alla Figc : MILANO - ' Nell'ottica di concorrere all'elezione del presidente federale, anche in considerazione di una eventuale candidatura della stessa Lega, l'Assemblea ha deciso all'unanimità di deLegare una ...