Marco Ferri attaccato da Aida Nizar | “Non può vivere senza fama”

Isola - giorno 50. Alessia e Amaurys sulla Isla Bonita decidono di dormire separati. Marco Ferri si sente solo : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Si è conclusa anche l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e i naufraghi non tornano su Playa Uva ma su Playa Dos. Ora dovranno imparare a vivere su questa nuova spiaggia, e il primo step è la costruzione di una capanna. sulla Isla Bonita Amaurys e Alessia decidono di dormire separati. Isola dei Famosi, giorno 50 | Jonathan dispiaciuto del voto di Simone Dopo la puntata i naufraghi sbarcano ...

Marco Ferri si lamenta dei naufraghi e scoppia in lacrime : Isola dei Famosi: Marco Ferri critica gli altri naufraghi Queste ultime ore per i naufraghi vip in Honduras non sono certo state semplicissime. E a risentirne maggiormente è stato Marco Ferri. Quest’ultimo, poco prima della diretta di ieri sera, si è sfogato a lungo con Rosa Perrotta. Il motivo? Il giovane figlio dell’ex calciatore dell’Inter, dopo aver discusso con Alessia Mancini e altri naufraghi de L’Isola dei Famosi, ...

Isola 2018 - Marco Ferri eliminato dagli altri concorrenti? "Vuole fare solo ciò che gli piace" : Il gruppo contro Marco Ferri: sarà eliminato all'Isola 2018 nella prossima puntata? Il modello è in nomination con Jonathan e Simone, tutti uomini perché le donne, in netta minoranza, erano immuni. L'unico che escluderemmo per l'eliminazione è Jonathan, che al pubblico piace. Almeno per il momento. Se la giocano Marco e Simone, con l'unica differenza che il modello sta avendo negli ultimi giorni un atteggiamento che sta infastidendo un po' il ...

Isola dei famosi : in nomination Marco Ferri-Jonathan-Simone Barbato - “mejor” e “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo l’ottava puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5 e quali sono il “migliore” e il “peggiore”. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore […] L'articolo ...

ALESSIA MANCINI / In nomination : scontro con Rosa Perrotta e Marco Ferri in diretta (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI inizia a dare segni di cedimento all'Isola dei Famosi 2018: l'ex velina non sopporta più il peso del reality. Deciderà di uscire?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Il gruppo contro Marco Ferri all’Isola dei Famosi? “È un signorinello” : All’Isola dei Famosi i naufraghi si rivoltano contro Marco Ferri: “È un signorinello che vuole fare solo quello che gli piace” Marco Ferri al centro delle polemiche oggi all’Isola dei Famosi. Alcuni naufraghi, infatti, pare non abbiano gradito molto l’atteggiamento di quest’ultimo che, all’interno dei reality, sembra avere sempre meno alleati. Da quando sono usciti […] L'articolo Il gruppo contro ...

Daytime Isola - Alessia Mancini attacca Marco Ferri : “È un rosicone” : L’Isola dei Famosi, Marco Ferri discute con Alessia Mancini La tensione si taglia a fette su L’Isola dei Famosi. I naufraghi che iniziano ad avvertire la stanchezza e la fame in maniera insistente, stanno trascorrendo dei giorni particolarmente tesi. Infatti screzi e scontri si sono consumati a Playa Uva. Dopo l’ennesimo affronto tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini, entrambe in nomination insieme a Simone Barbato, su delle esche messe in ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato si mette contro anche Marco Ferri : Marco Ferri polemico con Simone Barbato a L’Isola dei Famosi A poche ore di distanza da una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 13, ecco scoppiare in Honduras un nuovo accesissimo scontro tra Marco Ferri e il mimo di Zelig Simone Barbato. Cosa è successo tra i due? In pratica Simone è andato a pesca, riuscendo a prendere un enorme granchio, con il quale gli altri naufraghi hanno banchettato ieri sera. Ovviamente la felicità fra tutti ...

Marco FERRI/ Si è messo contro Alessia Mancini - rischia la nomination? (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI vive l'Isola dei Famosi 2018 con estremo fastidio a causa della precisione eccessiva di alcuni concorrenti. Aumenta la frattura con Alessia Mancini. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Isola - giorno 46. Marco Ferri definisce Alessia Mancini «miss maestrina delle elementari». Jonathan lo consola : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Sull’Isola dei Famosi 2018 è il giorno della prova del Mejor e del Peor: a farne le spese è ancora una volta Francesca Cipriani, che si ritrova ad essere la Peggiore per la terza settimana consecutiva. La puntigliosità di Alessia infastidisce soprattutto Rosa e Marco. Isola dei Famosi, giorno 46 | Jonathan fa i “grattini” a Marco Franco e Simone hanno ormai interrotto i rapporti: “Con ...

Pomeriggio 5 : la sorella di Marco Ferri lo difende da Aida Nizar : Marco Ferri attaccato da Aida Nizar: la difesa della sorella a Pomeriggio Cinque Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stata invitata da Barbara d’Urso anche la sorella di Marco Ferri, in seguito agli attacchi fatti da Aida Nizar fatti ai danni del figlio dell’ex calciatore a Domenica Live. Stefania Ferri è volata a Milano direttamente dallo Sri Lanka per difendere il fratello dalle terribili accuse che la showgirl spagnola ...

Stefania Ferri e Aida Nizar / La sorella di Marco e la star spagnola : "mito oppure mitomane?" (Pomeriggio 5) : Stefania Ferri e Aida Nizar, la sorella minore di Marco e la star spagnola l'una contro l’altra da Barbara d'Urso? Il dibattito si apre a Pomeriggio 5, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:16:00 GMT)

