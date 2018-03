: RT @InterNapoli: Da Napoli alle Marche per la 'truffa delle pentole pezzotte', in 3 in manette #Arrestati #Napoletani #TruffaDellePentole s… - lightmoon972 : RT @InterNapoli: Da Napoli alle Marche per la 'truffa delle pentole pezzotte', in 3 in manette #Arrestati #Napoletani #TruffaDellePentole s… - InterNapoli : Da Napoli alle Marche per la 'truffa delle pentole pezzotte', in 3 in manette #Arrestati #Napoletani… - SaCe86 : Omicidio Pamela, restano in cella due arrestati -

Una "psico-setta" attiva tra lee l'Emilia-Romagna nel campo dell'alimentazione macrobiotica condizionava i suoifino al punto di schiavizzarli e propagandava l'alimentazione alternativa come terapia contro malattie altrimenti incurabili. Quattordici persone sono state arrestate dalla polizia di Ancona al termine di un'indagine coordinata dalla Dda di Ancona,che contesta i reati di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù,maltrattamenti, lesioni aggravate,evasione fiscale.(Di mercoledì 14 marzo 2018)