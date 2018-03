Manchester United stanco di Mourinho | Special One vicino al PSG

calcioweb.eu

: - Agenzia_Ansa : - Gazzetta_it : 84' MAN UTD - SIVIGLIA 1-2, MANCHESTER UNITED in GOL con LUKAKU - DiMarzio : “La riserva elimina #Mourinho”, Old Trafford “stordito”: le reazioni dei siti inglesi all’uscita del… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’eliminazione deldalla Champions per mano del modesto Siviglia di Montella non ha fatto altro che scatenare i tifosi inglesi stanchi dei metodi poco ortodossi dell’ex allenatore dell’inter. La sconfitta delloOne viene letta anche in chiave mercato: per la prossima stagione sarebbe pronto per la panchina del PSG, capaci di spendere più di 400 milioni di euro per Neymar ma di uscire di nuovo agli ottavi di Champions. L'articolodiOneal PSG sembra essere il primo su CalcioWeb.