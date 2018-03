Maltempo | gli esperti | “Stop agli allarmi da soggetti non qualificati”

Maltempo - Comitato Difesa Lago Bracciano : “Pioggia e neve non hanno migliorato la situazione” : “La situazione è molto grave i livelli del Lago sono bassissimi, malgrado piogge e neve: un habitat naturale, un’ecosistema gravemente compromesso“: lo ha dichiarato Graziarosa Villani, presidente del Comitato Difesa Lago Bracciano. “La pioggia non ha certo dato sollievo al Lago, ha alzato di poco il livello dell’acqua del Lago – spiega all’Adnkronos – quindi la situazione non è affatto buona e in ...

Maltempo - troppe allerta meteo : esauriti gli sms del Comune di Genova : Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sulla “Tempesta di San Giuseppe” : Maltempo shock Sabato 17 Marzo - poi tornano GELO e NEVE : 1/32 ...

Maltempo - Enza e gli argini sorvegliati speciali / FOTO : Reggio Emilia, 11 marzo 2018 " Resta sotto stretto controllo il livello dell'Enza, soprattutto per la situazione dell' argine di Lentigione, ancora in attesa di consolidarsi dopo il rifacimento totale ...

Maltempo - il Campidoglio : a Roma riaprono ville e parchi : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, e’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Lo comunica il Campidoglio. “Nei giorni scorsi erano gia’ state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa ...

Maltempo - Trenitalia : rimborso dei biglietti non utilizzati [DETTAGLI] : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione una delle stazioni delle seguenti regioni (anche con estensione regionale) e validi per i giorni indicati: dal 26 febbraio al 1° marzo 2018: Abruzzo – Campania ...

Maltempo - frana a Pozzuoli : due famiglie sgomberate : Due famiglie sono state sgomberate in seguito al distacco di una parete rocciosa dal monte Nuovo, verificatosi la scorsa notte, in località Lucrino, a Pozzuoli. Il dissesto, la cui entità è ora in corso di valutazione da parte dei responsabili della Protezione Civile e dell’ufficio tecnico del comune di Pozzuoli, si è verificato – con ogni probabilità in seguito alle forti piogge degli ultimi giorni – in via Camilla a poche ...

Maltempo Roma : monitoraggio degli alberi nelle ville - presto la riapertura : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito Roma con neve e ghiaccio alcune ville della Capitale sono ancora chiuse ma il Campidoglio sta predisponendo la loro riapertura. Questa va di pari passo con il monitoraggio delle alberature. Tra le ville aperte già oggi risultano: Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa Paganini, Villa Lazzaroni, Villa Torlonia e Piazza Vittorio. A breve sono attese nuove ordinanze per la riapertura di molte ...

Previsioni Meteo Italia - ultime 24-36 ore di Maltempo : poi migliora con temperature in forte aumento - nel weekend “esplode” la Primavera : 1/12 ...

Maltempo Umbria : rischio danni agli olivi : In Umbria il Maltempo caratterizzato da freddo intenso e successivamente da neve e piogge con temperature sotto lo zero, potrebbero aver causato danni, anche rilevanti, alla parte aerea delle piante di olivo, soprattutto ai rami giovani, che sarebbero andati in produzione quest’anno: è quanto osserva Confagricoltura in una nota in cui sottolinea che con il “gelicidio” verificatosi, in particolare, il primo marzo, si sono, ...

Maltempo Toscana : prorogata la chiusura della sp 477 dell’Alpe di Casiglia : Ancora Maltempo in Toscana dove è stata prorogata la chiusura del Sp 477 Dell’Alpe di Casaglia a causa del pericolo di slavine. Lo rende noto la Città metropolitana di Firenze. Sarà riaperta, invece, la sp 74 Marradi-San Benedetto, sulla quale era stata interdetta la circolazione a causa della presenza di alberi ad alto fusto pericolosamente inclinati sulla strada per effetto della neve accumulatasi su di essi. La decisione di prorogare la ...

Regno Unito : migliaia di case senz’acqua per il Maltempo dei giorni scorsi : migliaia di utenze sono senz’acqua nel Regno Unito, a causa di problemi alle tubature che sarebbero conseguenza dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi. In diverse zone la pressione degli impianti di erogazione è bassa, hanno spiegato i gestori, per rotture e perdite a depositi o condutture. La fornitura si è interrotta del tutto nella notte in almeno 12mila case di Londra, 5mila del Kent e in altre migliaia in Galles: lo rende ...