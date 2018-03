Maltempo Bologna | 19 frane sulle strade provinciali

Maltempo : voragine si apre in strada nel centro di Bologna : Il Maltempo dei giorni scorsi continua a fare danni a Bologna, dove un grosso avvallamento si è formato improvvisamente nell’asfalto di via San Vitale nel centro della città, forse a causa dell’erosione sotterranea dovuta al Maltempo dei giorni scorsi. Il problema è stato segnalato dai cittadini nel primo pomeriggio e in breve sono intervenuti gli operai incaricati dal Comune, oltre alla Polizia Municipale che ha chiuso la strada per ...

Maltempo : al Marconi di Bologna 40 voli cancellati : A fine giornata sono circa 40 i voli cancellati all’aeroporto Marconi di Bologna a causa del Maltempo e dei problemi legati all’approvvigionamento di liquido sghiacciante. Numerosi inoltre gli aerei partiti in ritardo, con grandi disagi ai viaggiatori. Già da questa sera è atteso il pieno ripristino della regolarità dei voli. “Dopo la nevicata di ieri, che ha avuto ripercussioni anche sui voli della mattinata, il fenomeno del ...

Maltempo : domani 3 Marzo niente scuole chiuse a Bologna : “Considerate le previsioni meteo, domani sabato 3 Marzo, è tutto regolare e le scuole a Bologna sono aperte”. Lo segnala l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook: oggi le scuole nel capoluogo sono rimaste chiuse, ma domani come in molti altri comuni che avevano fermato la didattica le lezioni riprenderanno. “E’ stata inoltre revocata l’ordinanza – ha spiegato ancora il Comune – che ...

Maltempo : riaperto tratto A1 da Milano a Bologna : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

Maltempo Bologna : al Marconi ripartite le operazioni di sghiacciamento aerei : Sono ripartite le operazioni di sghiacciamento degli aerei all’Aeroporto Marconi di Bologna. “La prima cisterna con il rifornimento del liquido de-icing è arrivata – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dello scalo bolognese – sono già ricominciate le operazioni per il trattamento degli aeromobili. I voli rimasti a terra stanno iniziando le operazioni di imbarco per ripartire a breve”. L'articolo ...

Maltempo e gelicidio al Nord - treni fermi : riaperta l'A1 tra Milano e Bologna - ma è sempre caos : È stata riaperta poco prima di mezzogiorno l'autostrada A1 nel tratto Milano-Bologna, dopo la chiusura disposta tra Milano e Sasso Marconi in direzione sud, a causa dell'ondata di...

Maltempo : riaperta A1 tra Milano e Bologna. Stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. : Sbarramenti restano sull'A13 e A14. Autostrade per l'Italia consiglia: 'Evitare di mettersi in viaggio'. RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. Intanto sale a 55 il numero ...

