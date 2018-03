Magnetismo universale | alla scoperta di un fenomeno sulle cui origini gli astrofisici si

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Stelle, pianeti, satelliti e persino asteroidi: tutti i corpi celesti che abitano il cosmo generano il loro proprio campo magnetico. Per questo siamo immersi in un universo altamente magnetizzato, uncuiglisi interrogano da anni. Una delle principali ipotesicause delcosmico – spiega Global Science – prende ispirazione dcosiddetta teoria della dinamo. In meccanica, una dinamo è un dispositivo che, ruotando attraverso un campo magnetico, trasforma il lavoro meccanico in energia elettrica sotto forma di corrente continua. In astrofisica, la teoria della dinamo propone esattamente l’opposto: il movimento di un fluido elettricamente carico è in grado di creare e mantenere un campo magnetico. Questa ipotesi, proposta all’inizio del XX secolo dal fisico Joseph Larmor, utilizza appunto il meccanismo della dinamo per ...