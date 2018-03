Ma i Giochi sono valsi la candela? Le opere olimpiche di Torino 12 anni dopo : La storia che lega Torino e le Olimpiadi non è ancora finita. Nonostante siano passati ormai dodici anni dall’edizione che, in tanti modi diversi, ha permesso alla città sabauda di cambiare pelle. A Palazzo di Città, allora, c’era Sergio Chiamparino. Oggi, da poco meno di due anni, c’è Chiara Appendino. E sono proprio le parole della Sindaca ad riaprire quell’uscio che nessuno aveva ...

I videoGiochi sono anche arte e bellezza : un video di risposta alla violenza mostrata da Donald Trump : Il dibattito sui videogiochi violenti è molto acceso e l'incontro tra il presidente USA, Donald Trump, e alcuni rappresentanti dell'industria videoludica ha inevitabilmente fatto discutere, anche a causa del video incentrato puramente sulla violenza preparato dalla Casa Bianca.Mentre anche un guru del settore come Warren Spector ha espresso la propria opinione alimentando il confronto, Games for Change, come riportato da VentureBeat, ha deciso ...

Pd - Matteo Renzi : 'Noi mai con Lega e M5S perchè sono estremisti. Giochi chi ha vinto' : I grillini sono un'esperienza politica radicalmente diversa da noi. Lo sono sui valori, sulla democrazia interna, sui vaccini, sull'Europa, sul concetto di lavoro e assistenzialismo, di giustizia e ...

Intervista a Matteo Renzi : «Noi mai con Lega e M5S - sono estremisti. Unità nazionale? Giochi chi ha vinto» : Il segretario dimissionario parla a poche ore dalla Direzione in cui saranno formalizzate le sue dimissioni: «Lascio, deciderà l’assemblea. Ho visto piaggeria e viltà. Se mi candiderò alle primarie? Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso»

Ecco le quali sono i Giochi che hanno venduto di più sul PlayStation Store giapponese : Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sul PlayStation Store giapponese, nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 4 marzo.Come riporta Dualshockers, possiamo benissimo vedere come il JRPG di Yoko Taro NieR: Automata tenga a bada un gioco del calibro di Monster Hunter World, piazzatosi al secondo posto.Ecco, di seguito la classifica: Read more…

“Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi”. Giucas Casella lo sa. Ospite di Verissimo - il sensitivo ha lanciato la bomba. In Honduras i concorrenti stanno lottando per la vittoria - ma i Giochi secondo l’ex naufrago sono già fatti : Silvia Toffanin in imbarazzo : Inaspettatamente ha dato forfait ed è uscito dall’Isola dei Famosi prima del tempo, ma Giucas Casella con una costola rotta non poteva proprio andare avanti. Ora che è tornato in Italia, il sensitivo ha fatto i suoi ‘magici’ pronostici e ha rivelato che vincerà il reality. Tra gli ospiti della puntata del 10 marzo di Verissimo c’è anche lui e ovviamente non poteva sottrarsi alla rivelazione. Riguardo alla sua partenza dall’Honduras ha ...

“È lei la scelta di Nicolò Brigante” : la prova schiacciante nell’ultima puntata. Uomini e Donne - i Giochi sono fatti. Tra Marta e Virginia - che sono molto diverse - alla fine il tronista ha deciso : “Non c’è dubbio dopo quello che è successo in esterna” : Uomini e Donne, tempo di scelte. E infatti già si mormora che al trono classico stia per arrivare un sostituto di Nicolò Brigante. Già, il momento tanto atteso è arrivato anche per il tronista siciliano che siede accanto a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e, ultimo arrivato, Mariano Catanzaro. Due le corteggiatrici rimaste, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Le uniche che, sin dall’inizio del suo percorso, hanno stuzzicato la sua ...

Play Store : sconti fino all’80% su app e Giochi Android e sono ben 29 i titoli gratuiti : Ci sono ben 54 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 29 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per alleviare le "fatiche" di questa settimana? L'articolo Play Store: sconti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 29 i titoli gratuiti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tottenham-Juventus - Alli : 'I Giochi non sono chiusi' : E' uno dei protagonisti annunciati della gara di Wembley controlla Juventus; insieme a Kane, Dele Alli vuole conquistarsi la scena nella grande sfida degli ottavi di finale contro i bianconeri e ...

Elezioni - i Giochi sono fatti. Oggi giornata di silenzio - domani italiani chiamati al voto : Teleborsa, - Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi ...

Elezioni - i Giochi sono fatti. Oggi giornata di silenzio - domani italiani chiamati al voto : Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi giornata di ...

L'ESA risponde a Trump : "videoGiochi violenti? Gli stessi titoli sono giocati in tutto il mondo. Il problema armi da fuoco è soprattutto degli USA" : Come vi abbiamo raccontato solo alcune ore fa, a quanto pare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà dei membri dell'industria videoludica per parlare dei videogiochi violenti e del possibile impatto che questi contenuti possono avere sui giovani.L'ESA (Entertainment Software Association), l'associazione di categoria che rappresenta il grosso dell'industria videoludica americana, a quanto pare non ha ricevuto alcun invito da ...

Finalisti Masterchef Italia 7/ Chi sono? Denise fuori dai Giochi - Davide salvo : Finalisti Masterchef Italia 7: tra Alberto, Davide, Denise, Simone e Kateryna chi sarà eliminato ad un passo dall'ultimo atto? Per il pubblico, Davide non ha chances.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:18:00 GMT)

Final Fantasy 7 Remake e Kingdom Hearts 3 sono i Giochi più attesi secondo Famitsu : Famitsu ha pubblicato le classifiche settimanali per quelli che i suoi lettori votano come giochi più attesi e desiderati del momento.Ebbene come riporta Gamingbolt i risultati di questa settimana non di discostano molto da quelli della settimana scorsa, e vedono padroneggiare la classifica Final Fantasy VII Remake e l'imminente fatica di Square Enix Kingdom Hearts 3, il quale segue in seconda posizione.Nemmeno la terza posizione è cambiata, e ...