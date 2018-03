Ma è vero che le italiane non vogliono lavorare?

Elezioni 2018 - Pierre Moscovici smentisce Padoan : “Ho detto che l’Italia è elemento di incertezza? Non è vero - siamo sereni” : Pierre Moscovici smentisce Pier Carlo Padoan: “Sono tranquillo che l’Italia resterà un partner solido e affidabile”. Il commissario agli affari economici dell’Unione Europea ha commentato così quanto riferito martedì dal ministro dell’Economia, secondo il quale “nel presentare la situazione dell’Eurozona, il commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“ durante la ...

NPL - banche in spolvero a Piazza Affari. C'è attesa per l'addendum finale : Teleborsa, - I titoli bancari di Piazza Affari restano sotto i riflettori degli investitori, nel giorno in cui la Commissione Europea pubblicherà le nuove regole sul trattamento dei crediti ...

NPL - banche in spolvero a Piazza Affari. C'è attesa per l'addendum finale : I titoli bancari di Piazza Affari restano sotto i riflettori degli investitori, nel giorno in cui la Commissione Europea pubblicherà le nuove regole sul trattamento dei crediti deteriorati . L'...

Rachel - ovvero quando una 'vedova nera' ammalia cugini indifesi : Rachel (nella versione originale, My cousin Rachel, Mia cugina Rachele, rapporto di parentela inspiegabilmente omesso nel titolo italiano) è il nuovo film di Roger Michell, il regista del celebre Notting Hill, nei cinema a partire dal 15 marzo. È anche la nuova trasposizione cinematografica di un romanzo di Daphne du Maurier, autrice delle opere da cui sono stati tratti Rebecca, la prima moglie e Gli Uccelli di Hitchcock, oltre ad una precedente ...

SUICIDA PER COLPA DEI BULLI/ Michele - il vero "diverso" è chi ha tradito la tua voglia di vivere : Qualche lieve problema fisico che però aveva superato quasi del tutto, non hanno evitato che un ragazzo di 17 anni fosse vittima di uno spietato BULLIsmo. Si è ucciso. MONICA MONDO(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:08:00 GMT)FANNO PROSTITUIRE FIGLIA A 9 ANNI/ Perché le indignate per le molestie finte non dicono nulla?8 MARZO/ Festa della donna, perché l'ipocrisia non fa mai sciopero?

Perché potremmo davvero tornare a votare fra pochi mesi : Cosa accadrà nelle prossime settimane e che possibilità ci sono di tornare a votare in tempi brevi. Ma soprattutto, che cosa si intende per Governo di scopo o Governo del Presidente.Continua a leggere

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Tutte le volte che un figlio pensa che il papa` sia un eroe e tutte le volte che lo e` davvero : Con un figlio si superano mille limiti personali, si affrontano mille paure e ci si sente stanchi da morire. Ma si diventa eroi.Continua a leggere

Le buche e il reddito di cittadinanza - ovvero il lavoro che non serve : Il dibattito post voto sulle misure di reddito d'inclusione, di dignità, di cittadinanza produce un certo effetto di straniamento per la confusione, la sovrapposizione e in generale una certa impreparazione delle classi dirigenti variamente intese, davanti a una misura che come spesso si sente dire è presente in tutta Europa ed è anzi uno dei pilastri di un modello di welfare capace di interpretare bisogni e desideri ...

“Eccoci qua”. Poi tutte morte. Un Vip addio al nubilato finisce in tragedia. Lei - figlia del noto milionario - si sarebbe dovuta sposare tra poche settimane. Ma la sua vita si è interrotta insieme a quella delle sue amiche. Morire in quel modo è davvero atroce : A fine mese avrebbe detto sì. sarebbe salita sull’altare con l’abito bianco e avrebbe iniziato un nuovo percorso di vita accanto all’uomo che amava. Bella, ricca, famosa e con un cuore buono. Sembrava tutto perfetto, invece il destino ha deciso diversamente. In un attimo, tutto si è frantumato lasciando in piedi solo macerie. La vita di Mina Basaran, 28 anni, figlia del proprietario dell’omonima holding turca (ex presidente del ...

Altro che rottamazione cartelle - arriva il vero condono fiscale? : Moltissimi italiani continuano ad avere problemi con il fisco e con le cartelle esattoriali. Senza entrare nel dettaglio dell’evasione di necessità o volontaria che tanto è stata dibattuta durante la campagna elettorale, il dato certo è che disoccupazione, precariato e crisi economica portano gli italiani ad avere gravi difficoltà economiche. Le aziende che chiudono e la tassazione elevata sono fattori da tenere in considerazione e che ...

Milano - pizza margherita : dove mangiarla davvero (altro che Carlo Cracco) spendendo meno di 16 euro : Ma quale impasto scuro e grumoso. Ma quale mozzarella e pomodorini a crudo. E sopratutto, accipicchia, ma quali 16 euro. Siamo certi che nessuno andrà appositamente da Carlo Cracco per mangiare la sua rivisitazione della pizza margherita, semmai qualche avventore straniero – decisosi a provare l’esperienza del suo nuovo ristorante in Galleria – propenderà per scegliere proprio lei nel vasto menù proposto sotto le volte ideate ...

Derby di verona all’Hellas che inguaia il Chievo : Derby di Verona all’Hellas che inguaia il Chievo Pecchia supera la squadra di Maran e si avvicina alla salvezza, che ora è distante soltanto un punto Continua a leggere L'articolo Derby di Verona all’Hellas che inguaia il Chievo proviene da NewsGo.