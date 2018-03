“Ma è un neonato?!” Quello che è accaduto in mare è pazzesco Uno spettacolo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018)davvero inaspettatoa cui hanno assistito i bagnanti nella località turistica di Dahab, a nord di Sharm el-Sheikh: un neonato è venuto alla luce nelle acque dal Mar Rosso, in Egitto. Hadia Hosny El Said (giocatrice di badminton, classe 1988) si trovava a Dahab, a nord di Sharm el-Sheikh, in Egitto, affacciata al balcone dell’appartamento di suo zio. Osservava il, quando qualcosa di veramenteha attirato la sua attenzione. la ragazza ha subito capito la grandezza diche stava avvenendo sotto i suoi occhi e con eccezionale tempismo non si è lasciata sfuggire l’occasione di immortalare delle stupende immagini: le foto postate su Facebook sono infatti diventate subito virali. Gli scatti rubati sono la testimonianza di un momento sicuramente intimo, ma universale e commovente. nelle foto si vede una giovane donna che ha deciso di ...