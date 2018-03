M5S avvia i colloqui con gli altri partiti per le presidenze delle Camere

huffingtonpost

: Dove trovo lo #streaming? #M5S avvia i colloqui con gli partiti per le presidenze delle Camere - gigisko : Dove trovo lo #streaming? #M5S avvia i colloqui con gli partiti per le presidenze delle Camere - francang1950 : RT @HuffPostItalia: M5S avvia i colloqui con gli partiti per le presidenze delle Camere - HuffPostItalia : M5S avvia i colloqui con gli partiti per le presidenze delle Camere -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Ad ore, a quanto si apprende, inizieranno le interlocuzioni tra il M5S e gligruppi parlamentari per le. Il Movimento lo ha annunciato già questa mattina sul blog individuando le due delegazioni che avranno i contatti con glialla Camera e al Senato. Non si tratterebbe, per ora, di incontri ufficiali, che si terranno nei prossimi giorni, ma dio contatti informali. "Vogliamo figure di garanzia. Le duedevono essere slegate da qualsiasi questione di governo", ribadisce il M5S."Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gligruppi politici per ledi Camera e Senato. Vogliamo figure di garanzia. Le duedevono essere assolutamente slegate da qualsiasi questione di governo. Anche in questo, chiediamo responsabilità a tutte le forze politiche affinché ...