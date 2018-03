M5S avvia i colloqui con gli altri partiti per le presidenze delle Camere

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) "Ho dato mandato ai due nuovi capigruppo del M5s di iniziare le interlocuzioni con tutti i gruppi presenti in parlamento, sia alla Camera che al Senato. Vogliamo amministrare con responsabilità i nostri numeri in parlamento, numeri che ci porteranno inevitabilmente verso il governo del Paese". Lo ha annunciato Luigi Di Maio incontrando i commercianti di Confcommercio a Milano. Sulle presidenza dei due rami del Parlamento, ha aggiunto Di Maio, "non c'è da giocare la partita del governo, perché sono figure di garanzia che riguardano il potere legislativo. Sulla partita dei presidenti, più che il governo, si giocheranno temi come i vitalizi e alcuni costi di cui tanto si è parlato in passato".Il Movimento aveva annunciato già questa mattina l'avviointerlocuzioni sul blog, individuando le due delegazioni che avranno i contatti ...