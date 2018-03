M5s | al via le trattative per le Camere | ' Servono scelte condivise e di garanzia'

M5s avvia i colloqui con gli altri partiti per le presidenze delle Camere : Ad ore, a quanto si apprende, inizieranno le interlocuzioni tra il M5S e gli altri gruppi parlamentari per le presidenze delle Camere. Il Movimento lo ha annunciato già questa mattina sul blog individuando le due delegazioni che avranno i contatti con gli altri partiti alla Camera e al Senato. Non si tratterebbe, per ora, di incontri ufficiali, che si terranno nei prossimi giorni, ma di colloqui o contatti informali. "Vogliamo figure di ...

Olimpiadi invernali Torino - resta la spaccatura nel M5s. Appendino prende tempo : rinviata lettera al Cio : Sulle Olimpiadi invernali del 2026 Chiara Appendino prende tempo. La firma della lettera con la manifestazione di interesse da mandare al Cio non verrà inviata oggi, come aveva annunciato lunedì sul Blog delle Stelle. Pratica rinviata a data da destinarsi, in attesa di placare i malumori all’interno della sua maggioranza M5s in Consiglio comunale. Intanto alla Città metropolitana, l’organo locale che raggruppa i sindaci e consigli dei comuni ...

M5s - Grillo-Toninelli avviano contatti : 'Su presidenze figure di garanzia' : "Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenze di Camera e Senato". Lo scrivono sul blog del Movimento 5 stelle i neo eletti ...

Presidenze Camere - M5s : al via i colloqui. Centrodestra : via libera a Salvini per trattative : Il dibattito del dopo voto si concentra sul rebus delle Presidenze. Grillo-Toninelli: figure di garanzia.

Incontro attivisti del M5s di Saviano con il neodeputato Luigi Iovino : Incontro con i cittadini e gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Saviano presso l’ 'Antica Caffetteria Tre Frecce'. I dettagli dell'Incontro Al dibattito sono intervenuti Claudio La Marca, Antonio Basile, Pasquale Lingelli e Giuseppe Genovese, attivisti e membri componenti del gruppo Movimento Cinque Stelle di Saviano, Gennaro Saiello, consigliere M5S della Regione Campania, e Luigi Iovino, parlamentare della Repubblica neo-eletto alla Camera ...

'Il Pd dia il via libera a un monocolore M5s' - di C. Paudice - : Con questi casini che ci sono nel mondo stiamo dietro alle tessere di Calenda. Non cadiamo nel ridicolo.

Massimo Cacciari all'HuffPost : "Il Pd dia il via libera a un monocolore M5s" : Dare il via libera a un governo monocolore del Movimento 5 Stelle e poi decidere se appoggiarlo provvedimento per provvedimento. È l'unica strada che resta da percorrere al Partito Democratico, travolto dall'esito disastroso delle elezioni, secondo il filosofo Massimo Cacciari. Contattato dall'HuffPost, l'ex sindaco di Venezia sostiene che sia "l'unica cosa ragionevole" da fare per i dem e che non farebbe perdere consensi al Pd, "basta ...

Gustavo Zagrebelsky : "Questo voto è una rivolta - ora Governo M5s-Pd unica via" : Il voto del 4 marzo è stato "non una rivoluzione, piuttosto una ribellione o, se preferisce, una rivolta". Una rivolta "contro la politica oligarchica" che non voleva votare e avrebbe voluto rinviare le elezioni "a non si sa quando", ha "voluto rinviare di un po' il redde rationem, ma alla fine è arrivato e per via democratica". In un'Intervista al Fatto Quotidiano, il giurista e presidente emerito della Corte Costituzionale, ...

Allearsi o no con il M5s? Caro Pd ti scriviamo : Adesso può ancora incidere e dare un'assicurazione all'economia e all'Europa. - Eugenio Tipaldi Tags Argomenti: elezioni politiche 2018 pd - partito democratico nuovo governo Protagonisti: © ...

Pd - Emiliano : "Via personaggi come Calenda"Orlando : il 90% è contrario a un governo con M5s o destra : Il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte Democratico non le manda a dire al ministro del governo Gentiloni che ha annunciato il suo ingresso nel Pd. E dalla minoranza Pd parla il Guardasigilli: "Lunedì le dimissioni di Renzi diventino vere e si apra la gestione collegiale".

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Calenda “governo M5s-Pd? Io via”. Emiliano “liberarsi di gente come lui” : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo. M5s o centrodestra? Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:55:00 GMT)

M5s - Gene Gnocchi è Virginio Raggi : “Mo come famo? De tutti sti voti dobbiamo restituirne la metà e arriviamo al 16%” : A DiMartedì (La7) torna Virginio Raggi, Gene Gnocchi nei panni del fratello della sindaca di Roma: “Però er problema della responsabilità de governo ce sta, c’è sta er problema della governabilità, er problema delle alleanze… Tu Giovà te domanderai: e come famo? E famo come fa Virginia: famo un cazzo. Stamo fermi e qualcuno ci penserà. Vuoi la provvidenza, vuoi le stelle, vuoi gli astri favorevoli, le congiunture. A noi che ce frega, tanto ...