M5s a caccia dei numeri E se gli altri partiti non volessero Di Maio premier? Castelli

Governo - Berlusconi : 'Aprire la porta a M5s? Sì - per cacciarli via' : 'Ho aperto la porta per cacciarli via'. Risponde così Silvio Berlusconi arrivando alla Camera per l'assemblea dei gruppi a chi gli chiede se avesse aperto all'ipotesi di un Governo con i Cinque Stelle ...

Salvini : «M5s? Nessun pregiudizio» Ma Berlusconi frena : «Vanno cacciati...» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «No all’aumento dell’Iva. Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli».

Berlusconi : "Aperto a governo con M5s? Apro la porta per cacciarli" : Berlusconi alla Camera per l'assemblea dei gruppi a chi gli chiede se avesse aperto all'ipotesi di un governo con i Cinque Stelle. Poi, alla domanda se ci sia la possibilità che il leader della Lega possa fare il presidente del Senato, risponde: "E' tutto ancora campato per aria"

Governo, Salvini: "No pregiudizi sul M5s" | Berlusconi: "Apro la porta… per cacciarli"

Crozza a Fazio : “Dal tuo futuro si capisce il destino dell’Italia : se ti cacciano vuol dire che Lega e M5s hanno trovato l’accordo” : Nella copertina Maurizio Crozza che a Che Fuori Tempo che Fa su Rai 1 ironizza sul destino stesso di Fabio Fazio, bersaglio degli strali di Matteo Salvini. “Siamo a un bivio e dal tuo futuro si capirà il destino dell’Italia – ha spiegato il comico genovese ad un divertito Fazio – “se a novembre ci sarai ancora vuol dire che tra 8 mesi il Paese vivrà ancora nella paralisi. Ma se ti avranno cacciato, l’Italia si salverà perché vorrà dire che ...

Massimo Cacciari all'HuffPost : "Il Pd dia il via libera a un monocolore M5s" : Dare il via libera a un governo monocolore del Movimento 5 Stelle e poi decidere se appoggiarlo provvedimento per provvedimento. È l'unica strada che resta da percorrere al Partito Democratico, travolto dall'esito disastroso delle elezioni, secondo il filosofo Massimo Cacciari. Contattato dall'HuffPost, l'ex sindaco di Venezia sostiene che sia "l'unica cosa ragionevole" da fare per i dem e che non farebbe perdere consensi al Pd, "basta ...

Elezioni - l’attore Marescotti al Pd : “Se siete ancora di sinistra cacciate Renzi e trovate un modo con il M5s di recuperare elettori” : “Sono un fondatore del Pd, ma domenica ho votato 5 stelle. La sinistra non esiste più”. C’è anche l’attore Ivano Marescotti tra i delusi del Partito democratico, intervistato dalle telecamere di Piazzapulita su La7 che ha realizzato un reportage sul crollo di consensi della sinistra in Emilia. Marescotti ribadisce di aver scelto il Movimento 5 stelle con l’unico obiettivo di “rovesciare il tavolo” e ...

Governo Pd-M5s? Per Cacciari è ipotesi possibile - ma senza Renzi : Roma, , askanews, - "Una volta crollato Renzi, mi sembra che oggi, a breve, ufficializzerà le sue dimissioni, si può aprire una situazione nel Pd che permetta al Pd un'alleanza con i cinquestelle". La ...

Silvio Berlusconi e la promessa economica agli onorevoli di Di Maio cacciati dal M5s per governare da solo : Segui i soldi. La lezione vale per l'economia e la finanza così come per la politica. Specialmente se si parla di onorevoli eletti e ripudiati dal loro stesso partito. I candidati del Movimento 5 Stelle protagonisti delle 'dimissioni-...