L' UOMO NELL' OMBRA Su Rai Movie il film con Ewan McGregor oggi | 14 marzo 2018

Gorizia - troppe donne nell'azienda pubblica : il Governo 'ordina' la nomina di un UOMO : Pari opportunità... al maschile. 'troppe donne' nell'organigramma di un'azienda pubblica di Gorizia, e il Governo impone, in nome proprio delle Pari opportunità, l'ingresso di un uomo. È accaduto ...

UOMO scomparso a Napoli - avvistato in zona Fontanelle : ricerche coi droni : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L'Uomo, 50 anni, senza fissa dimora, era ospite di un convento , ...

Corpo senza vita di un UOMO trovato nelle acque del fiume Vera : L'Aquila - Il Corpo senza vita di un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, E.P., è stato trovato nella notte a Paganica, nei pressi del letto del fiume, di un canale di derivazione del Vera. La scomparse dell'uomo era stata denunciata dalla moglie che, ieri sera, non vedendolo rientrare si è rivolta alla locale caserma dei carabinieri Da un primo esame la morte non sarebbe riconducibile a cause violente. In ogni caso ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’UOMO ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

Roma - veleno per topi nella bottiglia d'acqua : grave un UOMO : Avvelenato da un topicida probabilmente sciolto in una bottiglietta di acqua minerale. Un immigrato africano di 20 anni è stato ritrovato sabato scorso in fin di vita in un centro di accoglienza in ...

Padova - incendiata nella notte porta di moschea : video mostra UOMO incappucciato : Intorno alle 2 una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione ha notato il fuoco che avvolgeva l'ingresso del luogo di preghiera. L'incendio, di lieve entità,...

“Hey!”. Sonia Bruganelli bacia un altro. Pioggia di flash per la moglie di Bonolis. I paparazzi immortalano l’ambigua scenetta - le foto volano in rete : ecco chi è quell’UOMO : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è stata pizzicata dal settimanale Vero, a cena con un amico in un ristorante della Capitale. Tra i due sembra esserci molta intesa, tanto che alla fine della cena è scattato anche un bel bacio a stampo. Una scenetta ghiotta ai fotografi ma per niente equivoca nella realtà dei fatti: il ‘terzo incomodo’, infatti, altro non era che un amico della coppia e il siparietto è stato solo ...

Napoli Est - camorra scatenata : ennesima stesa nella notte - UOMO ferito per errore alla testa : Una pallottola è arrivata all?interno di un?abitazione, si è conficcata nel soffitto e le schegge hanno colpito alla testa un uomo. È il bilancio della stesa,...

Massoneria - viaggio nella loggia del Grande Oriente : ‘Qui niente politica’. Ma c’è l’UOMO di Fi : ‘È il nostro candidato’ : “Noi bandiamo il dogma e coltiviamo il dubbio. Sono due gli argomenti di cui non parliamo mai: la politica e la religione“. Così parlò il libero muratore seduto sullo scranno di uno dei piccoli templi celati nella pancia di via Pirelli 5, a Milano. È qui, a due passi dalla stazione centrale, che ha sede la loggia del Grande Oriente d’Italia , la principale obbedienza del Paese. “Perché non parliamo di politica e ...

“Non mi sento bene - aiuto”. Colpito da un infarto - cade dal ponte mentre fa jogging. Un volo terribile - giù nell’acqua gelata. Ma per quest’UOMO il destino ha in serbo una sorpresa assurda e miracolosa : Stava facendo jogging intorno a casa, come sempre per tenersi in forma e non rimanere tutta la giornata a poltrire sul divano. All’improvviso, però, ecco che si accorge che qualcosa non andava: Steve Martin, un uomo di 43 anni di Torpoint in Inghilterra, si era infatti reso conto di non sentirsi affatto bene. A quel punto, aveva così cercato di riavvicinarsi alla sua abitazione il prima possibile, così da poter eventualmente ...