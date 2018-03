Lulu Helbek | «Così vi racconto Michelangelo e il Giudizio Universale»

vanityfair

: RT @ArtainmentWS: #GiudizioUniversale Conferenza Stampa 12.03.2018 || Lulu Helbek: «Lo show arriva dopo anni di sperimentazione per creare… - _Chiara_ : RT @ArtainmentWS: #GiudizioUniversale Conferenza Stampa 12.03.2018 || Lulu Helbek: «Lo show arriva dopo anni di sperimentazione per creare… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) È tra i resti sempre meno bianchi dell’ultima nevicata di Roma che si perde lo sguardo diquando, a qualche giorno dalla prima del suo, la incontro a pochi passi dall’Auditorium della Conciliazione, sul perimetro stradale del rione Borgo. Quartiere che fu già il suo quando a sette anni seguì il papà attore e lasciò la Danimarca. «Ero già qui per la nevicata dell’85. Era un quartiere diverso, c’erano molte più botteghe, mi ricordo all’angolo un arrotino che era il figlio dell’ultimo boia di Roma, si sentivano ancora quelle tensioni medioevali tra rioni. Adoro questa città, mi è rimasta dentro, ha quell’ironia che nemmeno col turismo più spietato riesce a cancellare, quel non prendersi troppo sul serio che ti permette sogni felliniani, mi ha ispirato molto ed essere qui ora è la metafora di un cerchio che si chiude per me». Dal 15 marzo sarà, con Marco ...