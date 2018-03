Ludovica Frasca | è di nuovo finita con Luca Bizzarri? Lei bacia un altro

tvzap.kataweb

: Ludovica Frasca bacia un ragazzo misterioso, ma potrebbe essere foto di scena - scoopscoop6 : Ludovica Frasca bacia un ragazzo misterioso, ma potrebbe essere foto di scena - Cristin97215062 : RT @MediasetTgcom24: Addio Luca Bizzarri, Ludovica Frasca bacia un altro #ludovicafrasca - MediasetTgcom24 : Addio Luca Bizzarri, Ludovica Frasca bacia un altro #ludovicafrasca -

(Di mercoledì 14 marzo 2018)capitolo nella storia d’amore tra. Malgrado il riavvicinamento testimoniato dalla loro presenza al matrimonio di Carlo Cracco e soprattutto gli scatti che li ritraevano insieme per le vie di Milano mano nella mano accanto al citato chef e alla consorte, sembra ci siano nuove nuvole all’orizzonte per loro. A gettare un’ombra sulla love story è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 14 marzo. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha infatti pizzicato la ex velina di Striscia la notizia in compagnia di un misterioso uomo, e tra i due c’è stato anche un bacio: Sembrava che le voci di crisi trafossero finite, soprattutto dopo che la ex velina aveva postato una foto con lui poco tempo fa. Invece, eccola con un ragazzo con barba e stile hipster che flirta e mentre sino. Qual è ...