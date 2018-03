Luciana Littizzetto a C’è Posta per Te

C’è posta per te : Luciana Littizzetto chiama Luca Onestini e Tonon : Luciana Littizzetto manda a chiamare Onestini e Tonon a C’è posta per te Appuntamento imperdibile quello di sabato 17 marzo in prima serata su Canale 5: Maria De Filippi tornerà in onda con una nuova puntata di C’è posta per te, il people show più amato dal pubblico italiano del sabato sera. Oltre alle storie toccanti, a C’è posta per te si vivono momenti di spensieratezza e svago: nella prossima puntata, infatti, ci sarà una ...