Luci e ombre di Gina Haspen | la donna alla guida della Cia

Animali - il Wwf : “Dal rapporto grandi carnivori di Trento - Luci e ombre sull’orso” : È uscito ieri il rapporto grandi carnivori della Provincia di Trento, in collaborazione con il MUSE. Come ogni anno, il rapporto sintetizza lo stato di salute di orso,lupo e lince nelle Alpi centrali, grazie ai dati raccolti con fototrappole, osservazioni dirette, valutazioni dei danni e analisi genetiche. Per quanto riguarda l’orso bruno, la stima della popolazione complessiva, esclusi i cuccioli, rimane stabile nel 2017 con un intervallo tra i ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Italia - tra Luci e ombre : il bronzo di Alessia Trost e il record della staffetta illuminano Birmingham : È andata meglio del previsto. L’Italia era annunciata come una semplice comparsa ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera e invece è riuscita in qualche modo a essere protagonista, chiudendo la rassegna iridata con un bottino positivo considerando anche che ci siamo presentati con una delegazione ridotta all’osso. Appena tredici azzurri presenti a Birmingham e poche speranze di fare bene alla vigilia ma concludiamo con la medaglia di bronzo ...

Il Pd teme la debacle - specie al Sud Luci e ombre per LeU. Voto - i feeling : Su Affaritaliani.it i feeling sulle elezioni 2018. Nessun valore statistico, nessun sondaggio, ma le sensazioni che si respirano nelle sedi dei principali partiti politici sul Voto politico del 4 marzo. Aggiornamenti continui fino alla chiusura delle urne, prevista per domenica 4 marzo alle ore 23 Segui su affaritaliani.it

Rihanna compie 30 anni : identikit di una star tra Luci e ombre : Basti pensare che ha venduto 54 milioni di album e 210 milioni di brani digitali in tutto il mondo, diventando l'artista con il maggiore numero di vendite digitali di sempre. Ha pubblicato 8 album in ...

Sanremo 2018 : le Luci e le ombre di James Taylor - il superospite della terza serata : Minimalista, quasi fosse un addetto ai lavori più che un ospite internazionale. James Taylor fa il suo ingresso al Roof del teatro Ariston in punta dei piedi. Un paio di pantaloni scuri, una camicia fuorimoda, una coppola chiara e un paio di lenti rotonde dalla montatura argentata. In mano, un ranuncolo giallo a sostegno della campagna di difesa delle donne fortemente voluta da Michelle Hunziker. Baglioni non lo ha ancora incontrato, ma lo farà ...

Impiantato il primo occhio bionico in Italia - una donna cieca potrà vedere Luci e ombre : Per la prima volta in Italia, presso l'Unità di Oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, è stato eseguito l'impianto di una protesi sottoretinica - un vero e proprio modello di retina artificiale - ad una...

Apple a Luci e ombre : utili da record ma deludono le vendite di iPhone : Teleborsa, - Apple da record ma con l'amaro in bocca. Come ampiamente atteso, il colosso di Cupertino ha presentato un bilancio in forte crescita deludendo però dal fronte vendite. Il trimestre che si ...

Apple a Luci e ombre : utili da record ma deludono le vendite di iPhone : Apple da record ma con l'amaro in bocca. Come ampiamente atteso, il colosso di Cupertino ha presentato un bilancio in forte crescita deludendo però dal fronte vendite. Il trimestre che si chiude a ...

Speciale Ict : musica in streaming - Luci e ombre per un settore che vale 16 miliardi di dollari : Roma, 30 gen 16:30 - , Agenzia Nova/Key4biz, - Una ricerca di Nielsen sul settore musicale indica una crescita dei servizi audio streaming on demand negli Stati Uniti del 58,7 per cento... , K4b,

Sigarette elettroniche tra Luci e ombre : aumentano il rischio di cancro? : Le Sigarette elettroniche potrebbero recare seri danni al Dna e quindi incrementare il rischio di patologie cardiovascolari e cancro alla vescica e ai polmoni. A dimostrarlo sarebbero alcune sperimentazioni effettuate nei laboratori della New York University. I risultati sono stati pubblicati sul magazine della Pnas (Accademia americana delle scienze). Il team coordinato da Moon-shong Tang ha notato che il fumo delle Sigarette elettroniche ha ...

Vicenza Oro tra Luci americane e ombre arabe - su Arezzo la scure delle tasse di Dubai : Si chiude domani e l'auspicio è che si registri un colpo di coda per gli affari la Fiera dell'oro di Vicenza . Sorella maggiore di quella d'Arezzo, poiché la mamma organizzatrice è stessa (la Ieg ...

Infrastrutture e trasporti : Luci e ombre sulla gestione Serracchiani : Bene la visione sistemica adottata dalla Giunta uscente su Infrastrutture e trasporti; apprezzamento per gli investimenti messi a disposizione su queste voci, ma all'appello restano ancora diverse ...

Balduzzi : molte più Luci che ombre in un contesto non semplice : Roma – Renato Balduzzi, membro non togato del Consiglio Superiore della Magistratura, così scrive sulla rubrica ‘Pane e Giustizia’ e pubblicato sul quotidiano Avvenire: “Il tema... L'articolo Balduzzi: molte più luci che ombre in un contesto non semplice su Roma Daily News.

Un anno di sfide : Luci ed ombre di 18 videogame del 2017 : Breve guida ai giochi più rilevanti degli ultimi mesi. Dai grandi blockbuster ai titoli indipendenti, per sapere cosa giocare, cosa regalare e cosa evitare