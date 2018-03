Lorenzo Crespi denuncia | Un Posto al Sole nelle mani della camorra

Lorenzo Crespi - accusa shock : 'La Rai paga la camorra' : ... a casa gli fu recapitata una busta con dei proiettili, e che secondo Crespi potrebbe essere il motivo della sua successiva scomparsa dal mondo della televisione. Spaventati che l'ultima rivelazione ...

'Vergogna' - Lorenzo Crespi attacca durante RAI3 : 'Un posto al sole' è gestito dalla camorra' : 'Vergogna', Lorenzo Crespi attacca durante RAI3: 'Un posto al sole' è gestito dalla camorra Un posto al Sole è in mano alla Camorra? Sulla popolare soap di Rai Tre ci sarebbe l'ombra di una gestione ...

“Belen Rodriguez? Gabriel Garko? Ecco quanto prendono in tv”. Dopo le rivelazioni di Lorenzo Crespi a Domenica Live - ecco arrivare cifre e dettagli sui gettoni di presenza delle star. A parlare - uno che il meccanismo lo conosce bene da vicino : Ci sono argomenti che, più di qualsiasi altro, riescono puntualmente a scatenare riflessioni e polemiche negli spettatori del nostro piccolo schermo. Uno di questi, indubbiamente, è la questione dei gettoni di presenza che gli ospiti ricevono per la loro partecipazione a noti programmi televisivi. Soldi che solitamente vengono spesi per personaggi capaci di generare a loro volta guadagni ma che, quando sono troppi, finiscono per far ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi : ‘Sono malato - non povero. Mi hanno truffato’ : Lo scorso 9 marzo, attraverso i social, era giunto il suo grido disperato: “Sto per morire” aveva scritto Lorenzo Crespi descrivendo le sue condizioni di assoluta indigenza e di malattia. Una carriera iniziata a 24 anni, Lorenzo Crespi ha recitato in film e fiction televisive di successo. Nel 2014 una malattia ai polmoni mette in stand by la sua carriera. Lorenzo lo racconta e dice che si sta curando, poi qualche giorno fa il suo ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi torna da Barbara D’Urso : “Sono malato ma non ho paura di morire. La ‘ndrangheta voleva colpirmi” : “Non ho paura di morire. Non accetterò di vivere con la mascherina perché non potrò più respirare a causa della mia malattia, ma non sono neanche un folle perché amo Gesù Cristo e non mi toglierei la vita. Però mi chiedo il motivo per cui sto andando avanti”. Lorenzo Crespi torna in tv, ospite nel salotto di Domenica Live su Canale 5, dopo aver messo in pubblica piazza i suoi disagi. L’attore da tempo non riesce a vivere serenamente a ...