Lombardia | al via il trasferimento di 600 migranti dai centri di accoglienza verso Milano

Lombardia - seconda proiezione : Fontana avanti di 7 punti su Gori. Al via lo spoglio : È iniziato alle 14 lo spoglio dei voti per le Regionali, che in Lombardia - dove i votanti in totale sono 7.882.638 - ha portato ai seggi il 73,07% degli aventi diritto. Nel 2013, quando vinse Roberto Maroni, ai seggi votò il 76,77% dei lombardi che potevano farlo. ...

Elezioni Lombardia - l’oncologo invia una lettera-spot a tutti i pazienti : “Votate l’assessore alla Sanità Giulio Gallera” : Ha preso tutti gli indirizzi dei pazienti curati durante la sua carriera e ha inviato loro una lettera-spot nella quale incensa il sistema sanitario regionale e il lavoro dell’assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera. Esplicito l’intento: sostenere l’esponente di Forza Italia. Lo dice senza giri di parole il dottor Alessandro Testori, che fino a pochi mesi lavorava all’Istituto europeo di oncologia fondato da ...

Lombardia : guasto a scambio - disagi su linea ferroviaria Milano-Brescia : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Pesanti disagi nel pomeriggio sulla linea ferroviaria Milano-Brescia, a causa di un guasto a uno scambio a Pioltello. La circolazione ferroviaria, si spiega da Rfi, è stata sospesa dalle 18.45 fino alle 20.25, quando è stato riattivato il traffico ferroviario fra Melzo

Lombardia : a Livigno taglio del nastro della nuova cabinovia Carosello 3000 : La nuova cabinovia Carosello 3000 in San Rocco, realizzata in tempo di record nell’estate 2017 e aperta al pubblico il 16 dicembre, è diventata il simbolo della spinta innovativa di Carosello 3000 e della sua propensione a investire per confermare il Mountain Resort di Livigno tra le destinazioni top a livello internazionale. Più di 200 gli invitati, tra autorità, media nazionali e internazionali del settore outdoor e aziende coinvolte nella ...

Lombardia : Gori contro ospedale Pavia - a me impedito incontro a Sondalo : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "A Sondalo no, a Pavia invece sì, anzi, per il candidato del centrodestra il direttore generale del San Matteo convoca tutti i primari". Lo dichiara il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Giorgio Gori a commento della lettera che sarebbe stata inviata dal

Maltempo Lombardia : troppo vento - bloccata la funivia dei Piani di Bobbio : Maltempo e vento forte in tutta l’Italia, dove sono ingenti i danni e i disagi, oltre che innumerevoli gli interventi dei Vigili del Fuoco. In particolare la funivia per la risalita da Barzio (Lecco) alla stazione sciistica dei Piani di Bobbio, e’ stata fermata oggi a causa delle fortissime folate di vento che hanno raggiunto oltre i cento chilometri orari in quota. L’impianto e’ dotato di un sistema di sicurezza che ...

Lombardia - via libera a codice identificativo case vacanza : Milano, 17 gen. (askanews) Via libera in Consiglio regionale lombardo alla legge che introduce il codice identificativo di riferimento per le case vacanze (Cir). La novità è stata voluta per fornire ...

Gelicidio in Lombardia : “Chiederemo lo stato d’emergenza per Pavia” : “Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ci ha comunicato di aver dato il via alle procedure per chiedere che il Consiglio dei Ministri deliberi lo stato di emergenza per il Gelicidio e i fenomeni atmosferici che hanno colpito la zona dell’Oltrepo’ pavese l’11 e il 12 dicembre“: lo ha reso noto l’assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, Simona Bordonali. Il Gelicidio, spiega ...

Lombardia : minori stranieri - al via corsi formazione tutori (2) : (AdnKronos) - Gli argomenti che verranno trattati riguardano “Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza italiano”, “Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario”, “Accoglienza e

Lombardia : minori stranieri - al via corsi formazione tutori : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Prendono il via oggi, alle 14, a Milano, nella Sala Caccia dell’ex Brefotrofio di viale Piceno 60, i corsi di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati in capo al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lombardia. Il percorso di

Lombardia - al via la campagna del leghista Fontana "Maroni risorsa per politica e per la Lega". Gelmini "Uniti" : https://thebird.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/Lombardia-al-via-la-campagna-del-leghista-Fontana-"Maroni-risorsa-per-politica-e-per-la-Lega".-Gelmini-"Uniti"-.mp4