Loft Live | il 16 marzo alle 14 i direttori in diretta streaming Travaglio | “Capiamo

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Voi avete capito qualcosa di quello che sta succedendo?”, si chiede Marco. Ormai, sul piatto ci sono le proposte più assurde: “Nasce il governo o non nasce; governo di scopo, governo balneare, governo di tregua, governo del presidente, governo tecnico, governo istituzionale, governo della non sfiducia, della fiducia, non si capisce niente”. Ecco perché, per capire cosa ci aspetta, qualianze saranno capaci di costruire i partiti, Lega e Movimento Cinque Stelle, usciti vittoriosi durne, ma numericamente bloccati nella formazione di un esecutivo e, soprattutto, quanto tempo ci vorrà, Antonio Padellaro, Marcoe Peter Gomez si riuniranno negli studi divenerdì 1614 per la” sui canali social de Il Fatto Quotidiano e die sul sito Ilfattoquotidiano.it. Unmoderato e condotto dal ...