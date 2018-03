Lo voglio anch’io!

vanityfair

: RT @eyeseuIgi: anch’io voglio sapere a quale ultimate somiglio secondo voiii - eyeseuIgi : RT @eyeseuIgi: anch’io voglio sapere a quale ultimate somiglio secondo voiii - sullanuvola : @chelseamyday fammi sapere se ti è piaciuto che voglio andarci anch'io - DrBradman : Che spettacolo!!! Lo voglio provare anch'io. Adesso!!! #jollypubfalloanchetu -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) È bastato uno sguardo per capire che doveva essere vostro. Non l’avevate mai visto, né da solo né insieme a nessun altro, eppure vi è sembrato di conoscerlo da sempre, come se fosse destinato a voi. Da lì, una sola ossessione: dovevate averlo per voi. Non è l’incipit del racconto di un amore folle (o forse, in un certo senso, sì) ma la descrizione romanzata di come nascono i desideri fashionisti: vediamo un oggetto addosso a qualcuno – di solito una star- e ce ne innamoriamo perdutamente, finché decidiamo di cedere alla tentazione e di farlo diventare parte del nostro armadio. LEGGI ANCHETutti i capi indossati dalle star, sul red carpet e nella vita quotidiana Il problema non è solo di budget (i sogni non hanno i piedi per terra, purtroppo) ma anche pratico: come identificare quelle scarpe, quella borsa o quel capo che ci hanno rubato il cuore, così da dare loro un nome – e un ...