LO STILISTA

Guillermo Mariotto altezza - peso e foto fisico dello STILISTA : peso e altezza di Guillermo Mariotto non sono un mistero. dello stilista - diventato ancora più famoso col programma Ballando con le stelle - si vogliono conoscere sempre nuove curiosità, considerato che è tra i giudici più apprezzati di tutto il panorama televisivo italiano: grazie alla sua simpatia e ai commenti taglienti come lame, è riuscito a colpire i telespettatori di Ballando, anche se qualche suo giudizio potrebbe risultare impopolare. ...

STILISTA milanese impiccata - riesumato il corpo : tra una settimana i risultati della tac : MILANO Cominciano di fatto oggi, con la riesumazione del corpo, i nuovi accertamenti medico legali disposti con la formula dell'incidente probatorio sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la Stilista di ...

Hubert James Taffin de Givenchy - morto il famoso STILISTA : vestì Audrey Hepburn e Grace Kelly : Se dici ‘Givenchy‘ nella testa di molti appare un’immagine nitida e chiara: Audrey Hepburn con il suo indimenticabile abito nero in Colazione da Tiffany. Hubert James Taffin de Givenchy è morto all’età di 91 anni nel castello rinascimentale dove viveva insieme al compagno, alle porte di Parigi. A lui si deve non solo questa immagine di Audrey Hepburn, bellissima, fissata nell’immaginario collettivo. A lui, stilista ...

