Lo stato finlandese torna in Nokia

ilfoglio

: Nokia: Stato finlandese aumenta partecipazione, acquistata quota del 3,3% - thexeon : Nokia: Stato finlandese aumenta partecipazione, acquistata quota del 3,3% - enricomaino : Il redditto di cittadinanza alla #finlandese mi sembra una - gianlucatdc : Un anno fa in Finlandia è stato introdotto il reddito di cittadinanza. Cos'è e come sta andando… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Per ora Solidium non cerca niente di più, come per esempio un posto nel consiglio d'amministrazione, e intanto il ministro dell'economia Mika Lintila ha rassicurato che si tratta di una decisione ...