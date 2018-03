Lo spettro degli hacker sui processori Amd Ma con qualche dubbio 

agi

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Tredici falle scoperte nei processori di ultima generazione prodotti da Amd potrebbero consentire a un attaccante di infettare i dispositivi che ne sono in possesso con dei malware quasi impossibili da rilevare. Secondo un report di venti pagine, pubblicato dalla società Israeliana Cts, sfruttando i bug riscontrati, sarebbe possibile aggirare le misure di sicurezza dei processori EPYC, Ryzen, Ryzen Pro, e Ryzen, per sottrarre le credenziali che un computer esposto utilizza per accedere alle reti, e per distruggere l’hardware, nel caso per esempio di un attacco di tipo ransomware. Ciascuna di queste falle richiede comunque l’accesso fisico al dispositivo, che come molti esperti hanno obiettato, rende i bug riscontrati meno pericolosi di quanto dichiarato dalla società di cyber security che li ha scoperti. Amd ha dichiarato: “Stiamo investigando il ...