Lo schiaffo della Pennsylvania a Trump | in vantaggio il candidato Dem

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Con oltre il 99% delle schede conteggiate nelle elezioni speciali inper il seggio alla Camera lasciato vacante da Tim Murphy, deputato repubblicano dimessosi nello scorso autunno, il risultato resta indeciso in un testa a testa che su gioca su poche preferenze. Il voto è considerato un test sull'approvazione del presidente Donald, in vista delle elezioni di metà mandato. Con oltre il 99% delle schede conteggiate, il democratico Conor Lamb ha ottenuto il 49,8%, mentre il rivale repubblicano Rick Saccone il 49,6%.Lamb ha dichiarato la vittoria in un discorso ai sostenitori: "C'è voluto un po' più del previsto, ma ce l'abbiamo fatta". Da Saccone, però, non è ancora arrivato il riconoscimentosconfitta: "Non è ancora finita", ha commentato, visto che, se lo scarto al netto dell'absentee vote dovesse rimanere dello ...