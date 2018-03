“Lo ha fatto prima della diretta” Isola dei Famosi | in studio il gelo è totale Durante

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’ottava puntata de L’deiè stata un bel caos. Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger che continuava a insistere per poter parlare del canna-gate. La padrona di casa, forse esagerando un po’, ha perso la testa e ha aggredito la Henger così: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia. Sta diventando una barzelletta. Dì quello che devi dire ma non fare la finta, te prego. Non voglio affossare la verità, mi dà fastidio che in questa situazione ci siano potuti andare di mezzo dei ragazzi giovani e questa cosa andava fatta in un’altra sede e non in un programma come questo, pulito, dove si raccontano le emozioni e la natura”. Una Marcuzzi così non si era mai vista, mai. E il pubblico è rimasto ...