huffingtonpost

: L'impatto di genere del commercio: il voto del Parlamento Ue - HuffPostItalia : L'impatto di genere del commercio: il voto del Parlamento Ue - miriana16_ : @Sara27_ADP La prima volta che l’ho ascoltata ho odiato Ermal perché una cosa del genere, così di primo impatto, non mi era mai successa ?? - AleCarpita : @bonnie379 Metto in fila per l'ascolto. A primo impatto non sembrerebbe ciò che mi tiene incollato alle cuffie, ma… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Le politiche pubbliche non sono neutrali, dal punto di vista dell'di. I loro effetti sono differenti sugli uomini e sulle donne, in primo luogo perché agiscono su un contesto in cui le condizioni e le opportunità sono nettamente diverse. Non tenere in conto la dimensione di, dunque, porta a considerare la popolazione come una massa indistinta, considerazione affatto corrispondente al vero.Più volte mi è capitato di scrivere dell'importanza dell'inserimento di una prospettiva di– il cosiddetto gender mainstreaming – all'interno della politica commerciale: lo scopo è far sì che non solo gli accordi commerciali non rappresentino un rischio per le donne ma che piuttosto diventino per loro un'opportunità.In altre sedi ho già trattato in maniera approfondita quali siano i livelli nei quali ...