Lidl Francia | non solo i braccialetti di Amazon | il casco dei magazzinieri non scherza

ilfattoquotidiano

: Gruppo di agricoltori in Francia compra Lidl e lo trasforma in luogo di vendita diretta ! - slowfood_spezia : Gruppo di agricoltori in Francia compra Lidl e lo trasforma in luogo di vendita diretta ! - alice_bresolin : latest news from Scandalo in Francia: Lidl “svende” Cognac a 20 euro! - La Lidl, diffusa catena di hard discount te… - bacci_claudia : RT @Intravinocom: Scandalo in Francia: Lidl “svende” Cognac a 20 euro! -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Da qualche giorno si parla tanto deicheha brevettato per monitorare i propri dipendenti ed inviare impulsi/vibrazioni in caso di “errori”. I ministri italiani si sono subito affrettati a rassicurare l’opinione pubblica e smentire chi sosteneva che tale pratiche avranno vita facile grazie alle norme contenute nel Jobs Act. Ma siamo sicuri che quello disia un caso isolato e fantascientifico? A giudicare da quanto mandato in onda lo scorso autunno dall’inchiesta del programma tv francese Cash Investigation non sembrerebbe proprio. I giornalisti d’inchiesta transalpini si sono infatti calati (letteralmente) nei panni deidella, facendo assumere (ovviamente in incognito) uno di loro per provare in prima persona cosa voglia dire lavorare per la catena tedesca di hard-discount. Quello che ne è uscito fuori è stato ...