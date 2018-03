ilfattoquotidiano

: L’ex ‘olgettina’ Barbara Guerra condannata per gli insulti a Barbara D’Urso - Cascavel47 : L’ex ‘olgettina’ Barbara Guerra condannata per gli insulti a Barbara D’Urso - RobertoSignore7 : RT @Corriere: Insulti a Barbara D'Urso: condannata a sei mesi l'ex Olgettina Barbara Guerra - Corriere : Insulti a Barbara D'Urso: condannata a sei mesi l'ex Olgettina Barbara Guerra -

(Di mercoledì 14 marzo 2018), 39 enne ex ‘olgettina’ con casa in Brianza, è statadal Tribunale di Monza a sei mesi per diffamazione aggravata nei confronti di, a cui dovrà anche risarcire i danni morali. E’ lo staff della conduttrice Mediaset a comunicarlo con una nota nella quale si ricorda che i fatti risalgono al 2013 quando laaveva pubblicato su Instagram “volgari” rivolti alla conduttrice di Pomeriggio 5 che aveva quindi sporto querela. Nel corso del processo, prosegue la nota, “è stata riconosciuta la valenza lesiva e assolutamente ingiustificata di quegli attacchi“. L'articolo L’ex ‘olgettina’per gliD’Urso proviene da Il Fatto Quotidiano.