Leonardo | Profumo | stiamo entrando in fase crescita solida

** Leonardo : Profumo - contratto Qatar risultato straordinario** : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – ‘Siamo orgogliosi della firma di questo contratto . Leonardo si conferma ancora una volta un partner affidabile per il Qatar al quale sta fornendo un’ampia gamma di tecnologia all’avanguardia e di soluzioni customizzate nel campo della difesa e della sicurezza”. A dichiararlo l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo . “L’annuncio di oggi rappresenta un ...

Il piano Profumo abbatte Leonardo : -12% : La Borsa boccia il piano di Leonardo al 2022, il primo targato Alessandro Profumo , banchiere, ex numero uno di Unicredit e Mps che, da maggio, ha preso il posto di Mauro Moretti alla guida della ex ...

Leonardo : Profumo guarda a Israele : (ANSA) - TEL AVIV, 10 GEN - "Israele per noi è un partner di eccellenza: il paese, le sue forze armate e le imprese giocano un ruolo chiave per Leonardo in molte aree differenti". Alessandro Profumo, ...