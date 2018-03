Leonardo | Profumo | contratto Qatar risultato straordinario**

meteoweb.eu

: Il Ministro @robertapinotti assieme all’Ambasciatore @ItalyinQatar @PSalzano e l’Amministratore Delegato di… - Leonardo_IT : Il Ministro @robertapinotti assieme all’Ambasciatore @ItalyinQatar @PSalzano e l’Amministratore Delegato di… - Castruccio64 : RT @GuidoCrosetto: L’AD di @Leonardo_IT, Alessandro Profumo, firma il più grande contratto che Agusta Westland abbia mai acquisito: 3 milia… - IacobellisT : RT @GuidoCrosetto: L’AD di @Leonardo_IT, Alessandro Profumo, firma il più grande contratto che Agusta Westland abbia mai acquisito: 3 milia… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Roma, 14 mar. (AdnKronos) – ‘Siamo orgogliosi della firma di questo. Leonardo si conferma ancora una volta un partner affidabile per ilal quale sta fornendo un’ampia gamma di tecnologia all’avanguardia e di soluzioni customizzate nel campo della difesa e della sicurezza”. A dichiararlo l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro. “L’annuncio di oggi rappresenta unstraordinario in uno dei settori chiave per l’azienda. Siamo fortemente impegnati a rafforzare il nostro posizionamento sui mercati, in linea con il Piano Industriale 2018-2022″. L'articolosembra essere il primo su Meteo Web.