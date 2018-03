Leonardo | in 2017 giù utili e ricavi | dal Qatar maxicommessa da 3 mld Adnkronos 2

Leonardo : in 2017 giù utili e ricavi - dal Qatar maxicommessa da 3 mld/Adnkronos : Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Leonardo manda in archivio i conti di un anno difficile e, intanto, mette a segno il primo colpo grosso del 2018. Nel giorno in cui il cda del gruppo ha approvato i risultati dello scorso esercizio, in linea con le guidance riviste al ribasso che vedono ricavi e utili in calo, arriva, infatti, l’annuncio dal Qatar di un maxi contratto dal valore di 3 miliardi di euro per l’acquisto di 28 elicotteri ...

Leonardo annuncia risultati 2017 in calo ma in linea con nuova guidance : Teleborsa, - Leonardo chiude il 2017 con risultati in calo, ma in linea con la guidance "rivista" , mentre propone un dividendo di 14 cent e conferma che il 2018 sarà un anno di consolidamento. Il ...

Leonardo : in 2017 giù ricavi a 11 - 5 mld e utile a 274 mln : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Leonardo archivia il 2017 in linea con le guidance riviste al ribasso e sui quali pesano, in particolare, le difficoltà del settore elicotteri. L’esercizio chiude con ricavi e utili in flessione. Il gruppo ha registrato ordini pari a 11.595 milioni di euro, che includono l’effetto eccezionale dell’acquisizione del contratto EFA Kuwait per un importo di 7,95 miliardi di euro. Senza questo, ...

Leonardo in flessione - focus su cda bilancio 2017 : Leonardo , -1,6%, perde terreno nonostante la firma di un accordo di significativa valenza strategica e commerciale con Era Group, uno dei maggiori operatori elicotteristici al mondo. L'accordo è finalizzato a lanciare il convertiplano AW609 sul mercato civile statunitense. Era Group prenderà in consegna due convertiplani nel 2020 insieme ad un pacchetto di servizi di ...

Leonardo - Atr triplica gli ordini nel 2017 a quota 113 - 80 consegne : In 2017, il costruttore di turboprop ha venduto i suoi aerei in tutte le regioni del mondo e in particolare ha investito sui mercati in crescita. Atr ha anche sviluppato le sue capacità di supporto ...

2017 : un anno ricco e intenso per la fondazione Leonardo Sinisgalli : ... Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Siena con il progetto multidisciplinare "Circolarità del futuro", Istituto Fermi di Policoro con la conferenza "Leonardo Sinisgalli tra scienza e poesia". Per ...

