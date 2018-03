L’enorme toro sorprende l’ignara passante | ecco la scena incredibile ripresa in una

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) India, le telecamere di sicurezza di un negozio della città di Bharuch filmano unche si aggira indisturbato per strada. Una donna che sta passeggiando noncurante del pericolo, non si accorge del sopraggiungere del grosso animale. In pochi istanti ilurta contro un motorino, carica la malcapitata e la scaraventa in aria con violenza. Secondo le autorità locali la donna subito soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale non è in pericolo di vita. L'articolo L’enormel’ignaralain una strada indiana proviene da Il Fatto Quotidiano.