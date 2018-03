adnkronos

: Le Winx diventano una serie tv #pcexpander #spettacolo #intrattenimento - pcexpander : Le Winx diventano una serie tv #pcexpander #spettacolo #intrattenimento - LaStampa : RT @jan_novantuno: L'Italia è famosa nel mondo per tre cose: la pizza, il sole e le Winx. - jan_novantuno : L'Italia è famosa nel mondo per tre cose: la pizza, il sole e le Winx. -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Nel 2016 Netflix ha realizzato due stagioni originali di World of, spin off diClub, riscuotendo immediatamente grande successo presso il suo pubblico in tutto il mondo. 'Siamo molto felici ...