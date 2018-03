Le più belle foto dalle Paralimpiadi di Pyeongchang

wired

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’avventura delledista regalando grandi emozioni alla compagine italiana: al quarto giorno di gare sono già 3 le medaglie per gli azzurri. Nella prima giornata sono stati Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal a portare a casa la medaglia di bronzo in Libera nella categoria “Visually Impaired”, per poi replicare con un argento nel Super G. La terza medaglia è arrivata invece grazie a Manuel Pozzerle che ha conquistato l’argento nello snowboard cross per atleti con disabilità agli arti superiori. Se l’obiettivo era migliorare i risultati dell’ultima edizione, in cui l’Italia non era riuscita a conquistare neppure un riconoscimento, ci si può ritenere già parecchio soddisfatti. Nella nostra gallery qui in alto potete vedere una carrellata degli scatti più belli catturati in questi primi giorni di gare. Le più...