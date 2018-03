Le Iene – Decima puntata del 14 marzo 2018 – Con Ilary Blasi | Teo Mammucari e la

Dakar 2018 - decima tappa altre categorie : successi per Nicolas Cavigliasso nei quad - Eduardo Nikolaev nei camion e la coppia Garrouste/GrIener nei sxs : Dopo la giornata di stop è finalmente ripartita la Dakar 2018 con la prima tappa tutta in territorio argentino, tra Salta e Belen con i suoi 373 chilometri di prove speciali sui 797 totali. Una lunga discesa dalle Ande dopo si valicavano i 4000 metri, fino alla pianura argentina. Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati di quad, side-by-side e camion. quad L’argentino Nicolas Cavigliasso (Team Al Desert) è profeta in patria e si ...