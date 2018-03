Le frasi di Stephen Hawking dalla ' vita tragica ma divertente' a ' l illusione della

Le frasi di StephenHawking dalla 'vita tragica ma divertente' a 'l illusione della conoscenza' : Hawking era noto per le osservazioni filosofiche, non solo sulla scienza ma anche sulla vita. Ecco alcune delle sue frasi e affermazioni più celebri LEGGI L'ARTICOLO / IL RITRATTO L'EREDE DI EINSTEIN ...

Le 10 frasi di Stephen Hawking che hanno ispirato il mondo : "Stephen Hawking è una stella tornata nel cosmo". È questo uno degli omaggi che la rete ha reso al fisico morto all'età di 76 anni. Ma nella storia dello straordinario divulgatore scientifico resteranno più le sue frasi, che l'hanno reso celebre in tutto il mondo.A partire dal monito che aveva affisso sulla porta del suo studio all'Università di Cambridge: "Ricorda di guardare in alto alle stelle, e non ai tuoi ...