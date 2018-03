Le diseguaglianze nella sanità in Italia : un Paese profondamente spaccato : L’Italia appare ancora un Paese profondamente spaccato per quel che riguarda le diseguaglianze nella sanità. Come si evince dai dati del 2018 dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane, le differenze sono legate sia all'accesso alle cure, sia alle condizioni economiche e sociali delle regioni dove si vive, e anche al livello d’istruzione. Si vive di più al Nord che al Sud: in Campania, secondo dati del 2017, gli uomini ...